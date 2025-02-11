星展香港去年賺93億破頂 不良貸增

星展銀行（香港）去年純利93.32億元創新高，按年增長1.33%，主要受非利息收入飆25.66%至76.68億元所帶動；不良貸款率為1.57%，按年升0.54個百分點。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，不良貸款「大部分來自於受經濟下行影響較大的行業」，尤其是房地產行業；又指目前本地辦公室租賃市場疲弱，相信情況已經觸底，但可能仍有個別發展商出現問題。

協助中小企渡難關 龐提到，該行近年有減少房地產方面的風險敞口，因此不良貸款較同業低。星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊補充，目前該行整體貸款的30%屬於本地房企，內房則佔8至9%，當中絕大多數屬大型國企，民企僅佔約1.5%。

該行去年總撥備8.8億元，主要來自一般撥備；特殊撥備按年減少30%，減至5.6億元。陳立珊稱，不良貸款上升另一個主因來自本地中小企，且分布各行業，未見有集中情況；坦言目前經濟環境不好，中小企面對經營困難，該行會在能力範圍內協助中小企。

截至去年底，該行貸款總額按年下跌5.52%，陳立珊認為，香港及內地有逾200點子的息差，使內地企業來港借貸的意欲不大；即使預期下半年有兩次的減息空間，但息差問題仍在，相信今年借貸增長不會有太大進展。

母企多賺逾一成 另外，母公司星展集團去年純利114.08億元（新加坡元‧下同），同創新高，按年增長10.91%。單計第四季純利26.22億元，按年增長9.57%，按季則跌13.38%；季內派息0.6元，全年共派2.22元。

集團計劃在2025財年起，每一季制訂每股0.15元的資本回報股息，並預期在之後的兩年裏通過這個或其他機制，派發相同數額的資金，除非出現不可預見的情況。星展亦撥款3,200萬元，向員工分發一次過特別花紅。