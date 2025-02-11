新股今年集資額看升 港交所獲唱好
近期新股市場回暖，滙豐環球研究料今年有10間A股公司在港上市，料香港交易所(00388)全年新股集資額達80億至220億美元（約624億至1,716億港元），或能高於去年的集資總額113億美元，同時估計港交所去年每股收益將按年增加10%至10.31元，略高於預期，故維持「買入」評級，目標價上調0.53%至375元。該股昨日收報320.4元，升1.2%。
南向資金年內多逾5.5倍
該行指出，新上市申請不斷增加，包括A股二次上市，港交所管理層亦對新股市場有信心，單計1月，已有逾35宗新上市申請，包括內地電動車電池龍頭寧德時代，並有望成為本港2021年以來最大宗集資新股，反映市場活躍。
滙豐環球研究提到，港股市場及衍生品成交額有所改善，今年初至今，日均成交額達到1,500億元，較過去3年均有所上升，股份轉手率維持在93%，顯著高於長期平均的80%水平。港交所持續拓展互聯互通機制，今年迄今，南向資金流入量較去年同期高出5.5倍以上，成交額佔香港市場成交額約22%。
古茗籌資傳增至18億
新股消息方面，將於周三掛牌的內地茶飲品牌古茗(01364)傳以招股價上限9.94元定價。基於投資者反應熱烈，該企將行使發售量調整權，發行合共2,379.16萬股額外新股份，令全球發售股份數量由近1.59億股增至1.82億股，集資額達18.13億元，而香港公開發售及國際配售比例，則由原本的10%及90%，調整為43.5%及56.5%。
另消息指，內地連鎖餐飲「豬角‧閩南豬腳飯」母企樂口（廈門）科技，正與投資銀行中金公司、招商證券等洽商，或計劃赴港上市。
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