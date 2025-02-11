新股今年集資額看升 港交所獲唱好

該行指出，新上市申請不斷增加，包括A股二次上市，港交所管理層亦對新股市場有信心，單計1月，已有逾35宗新上市申請，包括內地電動車電池龍頭寧德時代，並有望成為本港2021年以來最大宗集資新股，反映市場活躍。

滙豐環球研究提到，港股市場及衍生品成交額有所改善，今年初至今，日均成交額達到1,500億元，較過去3年均有所上升，股份轉手率維持在93%，顯著高於長期平均的80%水平。港交所持續拓展互聯互通機制，今年迄今，南向資金流入量較去年同期高出5.5倍以上，成交額佔香港市場成交額約22%。