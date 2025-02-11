富瑞：部分發展商盈利惡化 勢加快賣產
香港樓市長期低迷，對地產公司構成壓力。投行富瑞發表的研究報告，分別用以下準則為11間中小型地產公司「把脈」：淨負債比率低於40%；現金相對短債比率高於一倍；一年內到期債務佔總債務少於50%；利息覆蓋率少於一倍，結果發現8間出現相對高風險情況，按年多3間，反映發展商的財政狀況及盈利能力進一步惡化，相信會加快發展商出售資產或集資情況。
三成本地商業房貸恐降級
當中，只有3間發展商的淨負債比率低於40%，按年少一間；高風險中小型發展商的平均淨負債比率按年多兩個百分點至81%；而高風險發展商的總債務擴大至1,250億元，與新世界發展(00017)的債務敞口相若。
該行亦評估了新世界發展的可回收資產值，認為其銀行貸款均是有抵押的再融資，違約風險較低，但這並不意味香港銀行可以免卻房地產違約風險，因高負債比率的中小型發展商及新世界發展合計佔本港商業房地產貸款總額約16%，而普遍分析認為約兩、三成本地商業房地產貸款存在評級下調的風險。
該行假設，15%商業房地產貸款降級至第二階段，15%降級為不良貸款，而第二階段的覆蓋率為5%，不良貸款的違約損失率20至25%，則港銀所需的總撥備或佔香港商業房地產貸款3.75至4.5%，或風險成本的60至70個百分點。
談到商業房地產，不難令人聯想到太古地產(01972)上周五預警去年轉蝕8億元。惟不少券商繼續看好太地，其中美銀證券指出，太地去年經常性核心純利按年跌11%，符該行預期，而其去年第四季的經營數據反映公司的零售租戶銷售有明顯改善。摩根大通認為，太地內地租務銷售收入在今年第一季和第二季度會繼續改善。
領展目標價41元 大行叫買
星展銀行則偏好領展房產基金(00823)及新加坡上市的置地，認為領展盈利表現強勁，主要受惠於強大的社區購物商場。另外，去年4月中證監允房託基金納入滬深港通，雖未有實施日期，但可作為額外的催化劑，故給予領展目標價41元和「買入」評級。該股昨日收報34.15元，升0.14%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：