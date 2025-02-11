富瑞：部分發展商盈利惡化 勢加快賣產

券商對太古地產最新目標價

香港樓市長期低迷，對地產公司構成壓力。投行富瑞發表的研究報告，分別用以下準則為11間中小型地產公司「把脈」：淨負債比率低於40%；現金相對短債比率高於一倍；一年內到期債務佔總債務少於50%；利息覆蓋率少於一倍，結果發現8間出現相對高風險情況，按年多3間，反映發展商的財政狀況及盈利能力進一步惡化，相信會加快發展商出售資產或集資情況。

該行亦評估了新世界發展的可回收資產值，認為其銀行貸款均是有抵押的再融資，違約風險較低，但這並不意味香港銀行可以免卻房地產違約風險，因高負債比率的中小型發展商及新世界發展合計佔本港商業房地產貸款總額約16%，而普遍分析認為約兩、三成本地商業房地產貸款存在評級下調的風險。

該行假設，15%商業房地產貸款降級至第二階段，15%降級為不良貸款，而第二階段的覆蓋率為5%，不良貸款的違約損失率20至25%，則港銀所需的總撥備或佔香港商業房地產貸款3.75至4.5%，或風險成本的60至70個百分點。