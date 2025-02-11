中金：港股短期有透支迹象

中金發表的港股策略報告指出，中國初創企業發布的人工智能（AI）大模型──DeepSeek橫空出世，不僅點燃了科技板塊的熱情，更提振整體市場情緒。目前投資者關注市場還有多少上升空間，該行認為短期已有透支迹象，若情緒進一步修復至去年10月初高點，對應恒指23,000點左右，但不論從政策力度還是預期角度，要達到當時的亢奮情緒仍有一定難度。

中美AI產業前景成關鍵 報告指，恒指風險溢價從1月中旬的7.8%快速回落至6.9%，已十分接近去年5月快速反彈高點時的水平（6.7%），對應恒指約21,600點；若風險溢價進一步降至去年10月初的6%，對應恒指23,000點左右。宜留意，目前一些技術指標已出現透支迹象，例如衡量超買程度的相對強弱指標（14日RSI）已從1月中旬的32.1快速回升，昨日收市計為73.65，即已在超買區間70之上；另港股沽空成交規模與佔比也不降反升，表明投資者內部對本輪上漲行情依然存在分歧。

該行承認，AI產業的發展前景更為關鍵，對中國資產系統性重估的重要意義不言而喻，但目前來看還無法做出確切判斷。對美國而言，也會影響資金流向、關稅政策，甚至美元政策。若美國AI趨勢持續，美國資產吸引力依然存在；但若美國AI趨勢走弱而中國走強，資金流入勢頭放緩，當前資金流入帶動的正反饋無以為繼，不僅會對美國增長和美股造成較大衝擊，也可能促使美國通過關稅和順勢以讓美元競爭性貶值的方式，獲取其他方面的好處，這對全球貿易、通脹和增長前景均將帶來挑戰。