專家樓評：母女誤買「炒貨」 申按遭拒險撻訂

樓市稍見回暖，但跟以往相比樓價仍然處於較低水平，即使是大型藍籌屋苑，也不時聽到蝕讓「賤賣」盤的成交，更遑論位置偏遠的「大西北」樓盤。最近筆者接觸到一宗個案，一對母女心儀屯門區一個小型屋苑單位，成交價310萬元，原定承做九成按揭，不過兩母女一心想着「執平貨」，單位卻被銀行查到去年11月曾以240萬元成交，樓價短短3個月升70萬元，反倒被銀行當成「炒貨」單位，差點因為按揭申請不受理而要放棄成交，撻訂損手離場。

今次個案中的一對母女分別月入15,000元，眼見心儀單位入場門檻較低，樓價310萬元做九成按揭，只需31萬元首期便可做業主，30年供款期的月供也不過1.3萬元，遂決定入市。可惜1月她們到各大銀行「叩門」申請按揭，銀行查冊時卻發現單位3個月前才以240萬元成交，遠低於今次成交價，懷疑單位屬於「炒貨」。

樓價3個月飆三成惹懷疑 現時樓價還未平穩，好端端一個屯門區單位價格突然暴升近三成，銀行對其估值有懷疑（例如親友之間藉買賣炒高價錢），自然不會冒險批出大額貸款，故當時事主二人合共向3間銀行提出申請，旋即被其中兩間請吃閉門羹，只剩一間未「落閘」，要求她們向原業主查詢3個月前能夠低價接貨的原因。經了解，原來原業主能以240萬元的「激筍價」成交，乃因為再上一手業主急着移民而大幅劈價。但銀行知悉後可能還有點半信半疑，只願以上一個成交價（240萬元）為基礎提供九成按揭，言則購買單位所需的首期霎時由原本預計的31萬元激增至94萬元，母女二人本身收入水平不高，積蓄又有限，一度打算含淚撻訂，當自己倒楣罷就。

幸而在跟前述銀行斡旋之際，女兒向筆者的公司求助。了解她們的情況後，可以將申請目標由大型銀行轉向中小型銀行，協助她們前後再向另外3間銀行提出申請。

到了成交前夕，筆者收到兩間中型銀行通知，可以用310萬元的估價承做九成按揭，然後再代辦高成數按揭所需的按揭保險事宜，終於兩母女的置業夢未碎，可以鬆一口氣。從今次個案可見，一個單位短時間內價值飆升，容易引起銀行懷疑單位涉及「炒貨」或「摸貨」等操作，如有需要，準買家可以向按揭顧問尋求協助，了解心儀單位的轉手紀錄，以免後續的按揭申請遇上阻滯。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣