股市估市：港股動力足 料整固後再上

港股反覆做好，恒生指數上周五突破21,000點，收市更創去年10月10日以來近4個月高位，而港股成交亦相應增加至逾2,400億元，是近兩個月以來最多。恒指上周升908點或4.49%，其整體格局仍暫處於19,000至21,000點的波幅區間，但由於動力及主題均充足，整固後再向上突破的機會仍然甚大，本季甚有機會挑戰22,000點。