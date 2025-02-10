股市估市：港股動力足 料整固後再上
港股反覆做好，恒生指數上周五突破21,000點，收市更創去年10月10日以來近4個月高位，而港股成交亦相應增加至逾2,400億元，是近兩個月以來最多。恒指上周升908點或4.49%，其整體格局仍暫處於19,000至21,000點的波幅區間，但由於動力及主題均充足，整固後再向上突破的機會仍然甚大，本季甚有機會挑戰22,000點。
地平線機器人受惠智駕
市場關注比亞迪股份(01211)今日發布的「天神之眼」智慧領航系統。系統應用全自研高算力平台，標誌內地的智能駕駛正步進新紀元，亦令市場持續憧憬相關產業之股份。
地平線機器人(09660)屬於半新股，於去年10月24日上市，當時招股價為3.99元。集團主要業務為提供乘用車高線輔助駕駛（ADAS）及高階自動駕駛（AD）解決方案，並擁有專有的軟件與硬件技術，其產品組合由主流輔助駕駛到高階自動駕駛，而集團之主要客戶為汽車製造商。
2024年上半年度，集團營業額上升1.5倍，至約9.35億元（人民幣‧下同）；毛利增加2.25倍，至約7.39億元；毛利率上升18個百分點至79%，當中佔總收入97.7%的汽車解決方案營業額增長1.6倍，至9.13億元。
走勢上，股份去年上市後股價一度炒上5港元樓上，其後一直潛水，但於3.32港元見支持，並開始橫行，早前乘市場對人形機械人、人工智能，以至智能汽車行業的憧憬而走俏。新股上方並無蟹價，投資者可考慮趁回吐至5.5港元左右收集，上望阻力位9港元，跌穿支持位4港元止蝕。
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