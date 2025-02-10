銀主拍賣：柴灣站上蓋兩房低估值31%翻拍

銀主劈價出貨，港鐵柴灣站上蓋新翠花園兩房銀主單位，減價30萬元，以430萬元翻拍，呎價僅約9,409元，較估價低約31.3%。

環亞物業拍賣將於本周二推出約44項物業，不少為銀主盤，包括上述屋苑6座高層C室，實用面積約457方呎，單位個別銀行網上估價約626萬元，開價低約196萬元。

同區公屋峰華邨秀峰樓低層2室同類單位，已補價自由市場開價210萬元，較之前減價40萬元，以實用面積約376方呎計，呎價約5,585元。

是次拍賣銅鑼灣禮加大樓低層19室，實用面積約649方呎，分間3個套房，銀主推拍價498萬元，呎價約7,673元。原業主2022年中以約802萬元買入，拍賣價低約37.9%。

觀塘相連戶呎嗌$7539 忠誠拍賣周四推拍約16項物業，包括觀塘晨光大廈中層C及D室相連銀主盤，實用面積約703方呎，開價530萬元，呎價僅約7,539元。屯門嘉喜利大廈低層G室兩房戶，實用面積約316方呎，銀主以190萬元拍賣，呎價約6,013元。