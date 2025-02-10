二手市況：嘉湖輸三成 內地客一筆過購瓏門

樓市活動逐步回復正常，惟樓價繼續沉淪，再有高位入市業主勁蝕離場。天水圍嘉湖山莊兩房業主劈價沽貨，單位逾5年跌價超過三成。

祥益林家倫表示，上述單位為賞湖居6座低層F室，實用面積約449方呎，上月中才以420萬元放售，不足一個月累減約55萬元，以約365萬元成交，呎價約8,129元。據悉，原業主2019年以約530萬元買入單位，現帳面損失約165萬元或約31.1%。

此外，有內地客以一筆過付款購入屯門瓏門兩房蝕讓貨，該行袁思賢指，項目5座高層B室，實用面積約487方呎，以678萬元沽，呎價約13,922元。單位逾4年貶值約150萬元，跌幅約18.1%。

藍籌盤周末成交8周高 二手市場交投於假期後回暖，中原指，10大屋苑過去周六、日錄得8宗成交，創8周同期新高，惟「零成交」屋苑仍有6個，包括鰂魚涌太古城及康怡花園，以及紅磡黃埔花園與茶果嶺麗港城等。

期內成交主要來自荔枝角美孚新邨，兩日連錄4宗買賣。中原林家傑表示，成交包括7期萬事達廣場3號中層B室，實用面積約659方呎，以598萬元成交，呎價約9,074元。

東涌映灣園錄一宗買賣，該行張奇瑋稱，該盤5座高層F室兩房戶，成交價525萬元，呎價約10,606元。