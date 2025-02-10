新盤消息：皇都加推 暫收2850票
市區全新盤以低價搶佔市場焦點，新世界發展(00017)北角皇都昨乘勢加推新價單合共55伙，而截至昨晚，項目收票兩日已累錄逾2,850張入票。以首兩張價單共143伙計算，超額近19倍。
該集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，價單第2號涵蓋11伙一房戶及44伙兩房戶，實用面積351至621方呎，折實售價632.3萬至1,404.6萬元，呎價約17,613至22,618元，整批平均呎價約18,998元。是次加推單位多屬中高層戶，屬原價加推。
她指出，入票人士超過一半為投資客，有本地分支家庭及「港漂」人才用家。至於項目展銷廳及示範單位自周六對外開放後，截至昨晚錄逾3,000人次參觀。
滙都II兩日沽31伙套1.45億
新盤市況於假期過後逐步升溫，過去周六、日共錄近70宗一手買賣，主要來自泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II。該盤於過去周六展開新一輪銷售，集團執行董事關堡林指出，周末兩日合計沽出31伙，套現約1.45億元。其中3宗成交於昨日錄得，包括5座2樓A06室兩房戶，實用面積447方呎，成交價446.22萬元，呎價約9,983元。
內地人1297萬買#LYOS複式
其他新界西北項目不乏承接。長實集團(01113)已屆現樓的洪水橋#LYOS，周六再沽一伙花園複式戶，為項目複式B座地下及1樓3室，實用面積約778方呎，連花園及天台，獲內地客以1,297.4萬元承接，呎價約16,676元。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山連日發市，昨沽出3座19樓L室，實用面積381方呎，售價逾433.9萬元，呎價約11,389元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，項目一周內售4伙，預計短期內推出全新銷售策略及第1座「樓王」單位。
啟德發展區新盤交投持續，嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期兩日沽3伙，套現約2,294萬元，包括兩伙海景兩房戶，買家均為內地客。
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