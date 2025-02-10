新盤消息：皇都加推 暫收2850票

該集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，價單第2號涵蓋11伙一房戶及44伙兩房戶，實用面積351至621方呎，折實售價632.3萬至1,404.6萬元，呎價約17,613至22,618元，整批平均呎價約18,998元。是次加推單位多屬中高層戶，屬原價加推。