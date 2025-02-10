僅兩成大屋苑估價升

維港灣月跌6.2%最甘 第一城降3.7% 近期樓價於低位角力，銀行估價未見突破。本報統計20個大型二手屋苑單位估價，過去一個月僅兩成估價上升，佔半數估價下挫，個別項目跌勢顯著，並以奧運站維港灣單位表現最遜色，估價按月急跌約6.2%；其次為沙田第一城，回落約3.7%。

滙豐銀行網上資料顯示，該批屋苑最新估價下跌居多，佔10個按月報跌。跌幅最大為上述維港灣6座中層戶，實用面積約457方呎，本月初估價錄約784萬元，較對上一個月約836萬元，下跌約52萬元。

利嘉閣甘尚德指出，該屋苑2月仍未錄得買賣，1月全月只有一宗成交，售出單位為5座中層F室，實用面積約459方呎，成交價約790萬元，呎價約17,211元。事實上，奧運站屋苑近期交投不算活躍，上月全區僅錄14宗買賣成交。

沙田第一城為另一個跌勢較急樓盤，該項目16座一個實用面積約327方呎的高層單位，估值由上月初約463萬元，按月下降約17萬元，最新報約446萬元。

麗港城康怡近6年低 至於荔枝角美孚新邨及東涌海堤灣畔，均有單位估值按月下挫約2%。其中，美孚新邨3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，期內估價由約887萬元，跌至本月初約869萬元，相差約18萬元。

其餘6個估價走勢下滑的屋苑均為市區樓盤，包括茶果嶺麗港城、長沙灣宇晴軒、牛頭角淘大花園、鰂魚涌太古城，以及同區的南豐新邨及康怡花園，按月減幅約0.5至1.5%。

當中有兩個屋苑單位估價，跌至2019年4月有統計以來的近6年低位。其中，麗港城18座高層單位，實用面積約517方呎，估價按月下挫約1.5%，本月初錄約585萬元。至於康怡花園E座中層戶估價，按月再低約0.5%，最新僅約610萬元。

30%二手盤估值持平 此外，雖然過去一個月仍有半數屋苑估價未有下挫，但當中佔6個或三成僅按月持平，包括天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城及東涌映灣園等。餘下4個估價報升二手盤，以將軍澳蔚藍灣畔表現最好，項目5座中層E室最新估價約667萬元，按月增長約5%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，樓市將迎來小陽春，特別是新盤市場，二手屋苑交投逐步向好，買家於節日後重啟入市步伐。樓價雖然仍有波動，但估計到今季末會有約1%增幅，銀行估價料回穩。

20個主要二手屋苑最新估價