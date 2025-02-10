簡訊一覽
●愛康醫療(01789)發盈喜，預測去年全年純利增幅逾50%。主要由於國家帶量採購帶動集團產品的手術量需求持續增長、產品收入增加，以及通過有效成本控制手段，經營成本及行政開支相對穩定。
●長安民生物流(01292)公布，收到間接控股股東中國兵器裝備集團有限公司的通知，正在與其他國資央企集團籌劃重組事項，或將導致長安民生物流控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。有關安排尚需履行程序，不會對公司正常生產經營活動構成重大影響。
●東風集團股份(00489)亦宣布，控股股東東風汽車集團有限公司正與其他國資央企集團籌劃重組事項，可能導致控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。
●知行汽車科技(01274)不足3個月又配股，擬以每股20.88元配售1,119.02萬股新股，配售價較上周五收市價折讓13%，配售股數佔擴大後股本約4.63%。今次配售料淨籌2.28億元，擬用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品研發；提升研發設施及生產設施的資本開支；擴大海外銷售及服務網絡等。
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