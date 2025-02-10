助索羅斯狙擊英鎊一戰成名

獲得美國總統特朗普垂青的貝森特，頭戴着「金融大鱷」索羅斯門徒的光環，早在1991年加入索羅斯基金管理公司，被視為1992年索羅斯成功狙擊英鎊的幕後推手之一，史稱「黑色星期三」一役更迫使英鎊退出歐洲匯率機制（ERM），一戰成名後進身為華爾街響噹噹的基金經理，他甚至在2015年自立門戶創立對沖基金Key Square，堪稱美國近代史上最富有的財政部長。

或成「姆紐欽2.0」穩股債 貝森特在2011至2015年期間擔任索羅斯基金管理的首席投資總監，戰績亦相當彪炳，曾通過押注日圓下滑為公司賺取以億美元計的利潤。在特朗普眼中，62歲的貝森特分屬華爾街頂級分析師之一，據報與特朗普家族有數十年的交情，在2024年總統競選中曾經就經濟政策向特朗普提供建議，成為對方得力的經濟顧問。

從事全球投資管理業務40年的貝森特，曾擔任母校耶魯大學兼任教授，教授經濟史，在不久的將來甚至有機會在美國經濟史上留下自己的印記。無獨有偶，於特朗普上一次任期曾擔任財長的姆紐欽（Steven Mnuchin）同為耶魯大學校友，有言論認為貝森特會接力打開「姆紐欽2.0」時代，兩人在特朗普政府中擔任財長角色將會類似，尤其是穩定美國股債兩市、處理減稅、徵收關稅等問題。

事實上，由自身財力到主張的政策重點，貝森特都與特朗普同聲同氣， 一直以來也是「美國優先」議題的堅定倡導者。另一著名對沖基金經理、多次唱淡港元的國際對沖基金大鱷巴斯（Kyle Bass）亦指，貝森特是執掌財政部的唯一最佳人選。報道指，巴斯與貝森特關係良好，早前市傳巴斯將擔任財政部高級官員，而目前特朗普未提名主管國際事務的副財長人選。