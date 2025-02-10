與日財務大臣討論匯率問題

儘管特朗普尚未出招，但從他一手提名的貝森特口中或可略知一二。上月登場的貝森特不但直接為特朗普的關稅政策辯護，更宣稱將透過關稅等手段來平衡中國的貿易行為。反觀與日本淵源早種的貝森特，在農曆新年大年初一選擇與日本財務大臣加藤勝信舉行視像會議，態度明顯有別。

瑞穗：日幣策正常化添壓 金融實戰經驗豐富的貝森特在2013年押注日圓匯率貶值，主導沽空日圓交易而撈到豐厚利潤，時隔多年，卻高呼日圓存在長期被低估的情況。投行瑞穗首席市場經濟學家Yasunari Ueno表示，日本央行在1月加息符合美國政府不希望看到日圓加速下滑的意見，從而為日本首相石破茂與特朗普的首次會晤鋪平道路。之所以這麼說，原因之一或與貝森特示意歡迎日本貨幣政策正常化有關。

瑞穗認為，日本央行沒有必要急於加息，但外部壓力有可能成為日本貨幣政策進一步「正常化」的推動力。石破茂出訪美國與特朗普舉行首次峰會之前，加藤勝信在1月底率先獲安排與貝森特進行會議，雙方隨後確認將繼續就匯率問題進行密切討論，也同意日美兩國在雙邊及七大工業國集團（G7）、二十國集團（G20）等多邊討論上進行更密切的合作，但拒絕透露是否討論了關稅問題。

直至上周五，雙方承諾構建美日關係黃金時代的同時，美方暗示如果沒有懲罰措施，就難以解決貿赤問題。