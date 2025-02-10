美財長貝森特削赤存挑戰

撐政府資金充足 未來數季無意增發債 上月美國政府換屆焦點之一，乃正式出任為美國新掌櫃的貝森特（Scott Bessent），除了市傳他主張推漸進式關稅之外，上任前已點評美國財政支出失控源於巨債纏身，本周即將面臨任內第一份月度財政預算。這位縱橫金融圈多年的對沖基金經理拋出減赤目標的計謀後能否再次一戰成名，仍然不得而知，但上周美國財政部召開季度再融資會議時竟「自打嘴巴」，重申未來數季不會增加發債規模。

他雖然不留情面抨擊前任財長的發債策略，但由他親身領軍的財政部卻選擇連續第四次維持長債季度再融資規模不變。財政部揭露的會議紀錄顯示，即使包括基金經理等市場參與者在內的財政部外部顧問──財政部借款諮詢委員會（TBAC）建議財政部考慮修改有關發債規模的前瞻性指引，但這位財政部新話事人卻對外表示，在可預見的未來，財政部債券發行策略不會有任何改變。

今年度預算赤字14萬億 手握美國債券發行重大發言權的貝森特，未有如市場預期減少短期債券發行，即使他早已表達對美國巨額且不斷增加的赤字感憂慮，問題不在於收入，而是失控的支出，更承諾會解決債務違約潛在問題，但至今卻無動於衷。他的理由是「發展軌迹良好，政府資金充足。」明顯押注總統特朗普領導下的連串計劃將會奏效。

據美國國會預算辦公室（CBO）上月預測，今年截至9月底止年度計，政府預算赤字將達到1.865萬億美元（約14.54萬億港元），相當於美國國內生產總值（GDP）約6.2%，2035年預算赤字進一步攀升至2.699萬億美元，屆時預算赤字佔GDP比率將達6.1%，遠高於過去50年的平均值水平。財政持續惡化背後在於一系列國會反覆減稅並擴大一些聯邦政府支出的計劃，而昔日的低利率環境在將來甚至可能不再重現。

美債息支出恐破7.8萬億 現時美債淨利息支出已超過國防開支，按CBO的預測走勢，前者於2026年料突破萬億美元大關，升至1.01萬億美元（約7.87萬億港元）。眾所周知，融資成本上升、支出狂飆等因素導致美國財赤螺旋式上升，赤字部分可用發債來幫補數字上的收入，所以美國債務上限觸頂幾乎是慣性常規。CBO不得不警告，到2029年由公眾持有的美國國債（即撇除政府及聯儲局）佔GDP比重恐高達107.2%，超過1946年創下的106.1%紀錄，換言之，打破債務紀錄可能僅需要4年時間，2035年更高見118.5%。

身為眾議院預算委員會主席的Jodey Arrington上月底曾撰文，亦以「解決美國國債」為題，指出「飆升的利息成本就像定時炸彈」。據測算，到2035年利息支付將吞噬聯邦政府收入的近四分之一，每借一美元，約有三分之二將用於償還債務。如果再不加以控制，投資和基礎設施、國防等優先事項佔政府支出份額恐怕只會愈攤愈薄，所以他直言「是時候面對現實了，不受限制和毋須問責的支出時代已經到達臨界點」。

貝森特早已預告會與總統特朗普合作取消債務上限，日前透露正在與政府債券的主要持權人進行聯繫，談論內容簡而言之就是認錯，但另一邊廂，他亦要就恢復財政秩序從長計議，才能糾正政府過度借錢應付不必要經費的痛點。為結束美國政府財政揮霍的日子，以免赤字規模雪上加霜，貝森特曾提出到2028年將預算赤字降至GDP的3%、通過放鬆監管刺激GDP增長3%等目標，故市場預期他將試圖在減稅和遏制財赤之間取得平衡。但有智庫估計，特朗普的減稅計劃可能增加7.5萬億美元國債。

停樓按息扣稅或惹反彈 同時棘手的是，有外媒指，眾議院的預算委員會對連串稅收開源提案正在快速發酵，當中以關乎供樓人士的扣除政策較備受爭議，因為供樓貸款利息可用作扣稅的優惠擬全面廢除，預計聯邦政府未來10年可因此增加10億美元稅收等，一旦叫停各項扣稅以至免稅政策，反對派勢趁機掀亂局，也將帶來了重大的經濟和社會衝擊，恐難協助特朗普推動美國進入新的黃金時代。

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