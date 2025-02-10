咖啡豆價貴 割喉式競爭添壓

咖啡是大多數都市人不可缺少的消費品，連鎖咖啡店在所有大城市都隨處可見。而在中國，近年以瑞幸咖啡為代表的眾多連鎖咖啡店品牌，以低價策略成功開拓市場，用「9.9元（人民幣‧下同）一杯咖啡」的噱頭，培養了一個龐大的咖啡消費群體。不過，隨着去年咖啡豆價格大漲，這種低價策略恐怕很快便會絕迹。

華一杯咖啡9.9元僅微利 洲際交易所資料顯示，阿拉比卡咖啡豆期貨價格於截至2024年底止一年，累計升幅達到70.48%。儘管升幅比不上可可豆，但已經跑贏大多數大宗商品。而且與可可豆的情況類似，因為非洲極端天氣導致收成不佳，去年咖啡產量不足成為價格上升的主因。

按照市場價格，來自巴西進口的原豆，抵達中國時大約為每公斤68元，而經過烘焙後價格會翻倍至136元。以每杯咖啡使用20克咖啡粉計，一杯9.9元咖啡的咖啡豆成本已達2.72元，相當於售價的27.5%。如果將咖啡豆、牛奶、紙杯等所有原料成本相加，大約為4.5元；而人工成本攤薄後約為1.5至2元；租金成本攤薄為每杯1至1.5元，這意味着一杯9.9元咖啡的成本就達到7至8元，利潤空間低到幾乎沒有任何容錯率的餘地。

以9.9元一杯咖啡對於中國市場而言，是將咖啡普及化的關鍵之舉，成功令這種飲品為廣大中國消費者所接受。不過，隨着中國咖啡市場逐漸成熟，商家亦缺乏誘因繼續打價格戰。

傳星巴克研售中國業務 去年有傳大型連鎖咖啡店星巴克，亦有意研究出售中國業務，背後原因正是抵受不住這種割喉式競爭的壓力。從另一個角度來看，仍然在堅持低價策略的瑞幸、庫迪，其實早已成功建立足夠的分店網絡，用低價賣咖啡打開市場的目標早已達成，假如咖啡豆及其他成本價格進一步上升，加上整體經濟環境轉弱，9.9元咖啡甚至可能會成為企業加速燒錢的催命符，因此加價只怕也是遲早的事。