天氣影響產量 企業尋求替代品

「朱古力的原料是可可豆」，這是絕大多數消費者的固有印象，即使是沒有用到可可粉的白朱古力，亦會加入由可可豆提煉的可可脂。不過，隨着全球可可豆價格大漲，加上極端天氣影響、種植可可帶來的環境破壞引發監管機構關注，愈來愈多農業及食品科技公司開始尋求可可豆的替代品。在可以預見的將來，朱古力中的可可含量很可能會逐漸降低，甚至不再有可可豆。

可可一般只生長於赤道南北20度緯度之內。這條獨特的「可可種植帶」擁有高溫及充足雨水。可可樹一般在種植5至7年後會結出第一批果實，而果實要經過6至12個月長成可可豆莢才可收割。然而，隨着極端天氣及其他農業災害衝擊主要可可產地非洲，目前全球可可產量已開始供不應求。

英初創研蠶豆製朱古力 正是這種充滿挑戰的環境促使人們尋找在歐洲種植的新原料，以取代或減少朱古力中可可的成分。總部位於英國的Nukoko是其中一家注意到此趨勢的初創公司，致力研發由蠶豆製成的不含可可的朱古力。Nukoko使用的蠶豆產自英國，每年產量可達74萬噸。與可可豆一樣，蠶豆也含有一種名為蠶豆球蛋白的蛋白質，經發酵和烘烤分解後，會產生類似朱古力的味道。

德國公司ChoViva是另一家利用發酵和烘焙技術生產朱古力的歐洲新創公司，而該公司使用的原料不是豆類，而是燕麥和葵花籽。該公司指出︰「朱古力的味道並非僅僅來自可可豆。相反，高達80%的風味是在發酵和烘烤等生產過程中形成的。」

另一種可能取代可可的原料是長角豆。意大利初創公司Foreverland創造了一系列以角豆為主要成分的朱古力。該公司稱，與傳統的朱古力生產相比，旗下的Freecao產品用水量減少90%，二氧化碳排放量減少80%。