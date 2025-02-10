朱古力勢加價 商家謀慳成本

可可豆期貨價年飆1.7倍 要數去年價格升幅最勁的大宗商品，既不是黃金、白銀這類奢侈貴價金屬，也不是石油、天然氣之類的關鍵的能源，而是很多人都會購買，卻少有人留意其上游原料價格的可可豆。回顧2024年，可可期貨價格一度於12月下旬創下每噸12,931美元的歷史新高，全年埋單計亦大漲1.74倍，表現跑贏所有大宗商品。儘管在終端零售領域，朱古力價格未見有顯著升幅，但已有分析員發出加價預警。摩根大通歐洲主要食品和飲品主管Celine Pannuti更直言︰「我們將會看到朱古力市場迎來近代歷史上前所未見的通脹。」

上游原材料價格成本增加，需要一段時間才能夠傳遞到終端消費品市場。Pannuti表示，2025年朱古力的價格增幅可能會加速到10至15%（Low teens）。傳統上而言，朱古力市場的需求基本上會保持彈性，但摩通亦提醒，在經過3年來的加價，而且目前全球通脹逐步回落的背景下，商家要在權衡加價與銷量下跌風險之間謹慎行事。

用期貨對沖 加填充物 事實上，儘管加價尚未落實，但最近的數據已經表明需求壓力正在增加。在新冠疫情後贈送禮品的需求復甦、衝動消費增加和消費市場高端化加速的支持下，此前朱古力市場的需求保持穩健，但這些利好因素可能很快就會隨時間消退。Pannuti補充說：「總體而言，企業銷量和利潤率在2025年面臨風險。」

在熱帶地區商品行業有多年經驗的產業分析員、Expana研究主管Steve Wateridge表示，可可價格上漲可能會導致一些糖果製造商在朱古力產品中添加更多「填充物」來削減成本。「可可價格一直在上漲，而且這種情況可能會持續下去。」他指出，因為朱古力製造商會利用期貨合約對沖成本，因此最終產品售價調整可能會有6個月的滯後，意味着半年期的可可豆價格，才會在今日會真正影響到消費者。

植物脂取代可可脂 他更直言︰「所有製造商都會嘗試減少他們在產品中使用的可可含量——在某種程度上他們可以透過縮水式通脹（shrinkflation）來做到這一點——儘管這種情況已經持續了很多年。」具體而言，製造商其中一種手段是用其他植物脂肪取代可可脂，例如由棕櫚油、乳木果和八角果製成的植物脂。話雖如此，如果最終產品的可可含量太低，就不能夠將產品稱為「朱古力」，只能用「朱古力味」形容該產品，以符合各地法律監管要求。其他減輕成本的手法，還有在產品中添加更多堅果、使用味道相近的化學品等。

可可豆價格飆升的主因，在於作為主要產地的西非因為天氣問題，導致產量減少。可可豆只能在特定氣候條件下生長，主要產地西非的產量佔全球的六成，但當地近年可可生產遭受多重打擊，極端氣候以及農作物疾病，均令可可豆供應減少。

今年供應料缺10萬噸 在此之外，產業鏈背後的一些結構式因素亦導致市場失衡。摩根大通農產品策略師Tracey Allen解釋，可可這種農作物仍然主要由小型農戶種植，其中許多人都是勉強維生，故缺乏對土地進行再投資的手段，這意味着隨着時間推移，整體產量會持續下降。她指出︰「在可可市場上，種植者生產的產品價值非常高，但在實際價值鏈中所佔的份額卻非常低。」換言之，農戶很容易就會因為一些偶發因素放棄種植可可。

總體而言，她預期，到2024/2025年的耕作周期，全球可可市場將會有10萬噸的供應缺口，而2023/2024年的缺口更達到46萬噸的紀錄新高。

西非因天氣問題導致可可產量減少。 全球可可豆收成來源地佔比 全球可可豆收成量