提高輪證競爭力 應對印花稅變化
新一份財政預算案將於本月26日公布，香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）早前表示，在面對財赤下，港府可考慮改革股票交易印花稅，包括考慮重新對窩輪、牛熊證等產品徵收印花稅。
上月牛熊證日均成交增11%
問及輪證買賣一旦受印花稅影響，法興證券蔡秀虹表示，發行商可以做的是繼續提高產品競爭力，藉以贏得投資者的信任，例如該行最重視的開價質素，包括縮窄產品的買賣差價、加大流通量、維持產品表現的穩定性，而這些都有助降低投資者的買賣成本，讓該行在競爭激烈的行業中突圍而出。
她補充，法興積極進行投資者教育，並觀察到近年投資輪證的投資者年齡層有所擴闊，例如多了一批較年輕的投資者。另隨着科技不斷進步，現時投資者更懂得從不同途徑掌握最新資訊，輔助作出買賣部署。
市場數據方面，據香港交易所(00388)資料，2024年整體市場的牛熊證平均每日成交金額為66億元，較2023年的61億元上升8%；而今年1月的牛熊證平均每日成交金額71億元，較2024年1月的64億元上升11%。另外，去年底港股市場上有4,669隻衍生權證，較2023年底的4,801隻下跌2.7%，而4,219隻牛熊證則較2023年的3,578隻增長17.9%。
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