提高輪證競爭力 應對印花稅變化

上月牛熊證日均成交增11%

問及輪證買賣一旦受印花稅影響，法興證券蔡秀虹表示，發行商可以做的是繼續提高產品競爭力，藉以贏得投資者的信任，例如該行最重視的開價質素，包括縮窄產品的買賣差價、加大流通量、維持產品表現的穩定性，而這些都有助降低投資者的買賣成本，讓該行在競爭激烈的行業中突圍而出。