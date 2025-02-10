美股波動 輪商教路對沖

法興：港股時段交易 可小本提早部署 隨着美國總統特朗普正式履新及美股業績期展開，不少投資者繼續熱衷於在美股市場尋找機會。近期亦有窩輪發行商積極開拓美股指數窩輪以至美股個股窩輪市場，讓普羅大眾在港股交易時段內也可買賣，以作對沖、業績部署等。

法興是目前唯一推出美股個股窩輪的發行商，合共38隻美股輪覆蓋8隻美股，包括俗稱「美股7雄」的7隻大型科技股及超微半導體（AMD）。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹表示，該行去年6月開始發行美股個股窩輪，因看到市場對相關產品的需求不斷上升。

毋須換匯 涉及槓桿 其中，在港上市的美股窩輪由於在港股時段交易，可以為投資者提供對沖風險和超前交易的機會。舉例公司在美股收市後公布業績，投資者預期將利好或利淡該股股價，便可在港股交易時段（亦即當日美股開市前）提前買入相關股份的認購證或認沽證。

另外，若突然遇上像早前由內地低成本開發的人工智能（AI）模型DeepSeek引發的美國科技股拋售潮，在港股交易時段買入相關美股認沽證，亦可對沖已持有的美股正股倉位。其他美股輪的優點包括投資者持有港股證券戶口且毋須兌換美元就可買賣，以及涉及槓桿，可以減少投入本金以期「刀仔鋸大樹」。

不過，買賣美股輪也有不少要注意之處。蔡秀虹提醒，美股個股窩輪的輪價變動是跟隨相關美股在夜盤交易時段，即香港時間早上8時至下午4時（夏令時間）或香港時間早上9時至下午5時（冬令時間）內的變動，而不是美股開市時段及其收市價，故以早前DeepSeek消息在1月27日拖累英偉達在美股夜盤交易時段股價大跌逾7%為例，就帶動其中一隻英偉達相關認沽證的輪價單日上升七成。

研推高通Netflix窩輪 她續指，有別於資金普遍即市炒賣港股相關窩輪，投資者傾向買入並持有美股窩輪，所以美股輪的成交量不能全面反映市場對相關產品的需求，而應看可反映持貨過夜情況的街貨量。數據顯示，美股個股輪的街貨量在去年面世後持續上升，但由於有一批美股輪剛好在去年12月到期，發行商隨後再發行新的美股輪補充，致街貨量在今年1月出現下跌。

由於市場需求持續，她指會視乎市場反應和對沖等因素，考慮其後發行更多美股相關窩輪，例如另一大型晶片股高通、串流影視平台Netflix等相關窩輪，同時美股個股相關牛熊證也會考慮，但前提是得到監管機構的批准。

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