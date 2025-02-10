美物價料維持升2.9％ 短期減息機率降

隨着美國大型科企陸續放榜，加上市場已消化DeepSeek相關的人工智能（AI）衝擊消息，相信投資者目光會重回到美國的經濟數據以及聯儲局的貨幣政策。市場預期，周三出爐的美國1月美國消費物價指數（CPI）按年增幅維持在2.9%，而撇除能源及食品後的核心CPI料仍會增長3.2%。

Meta傳本周再裁員 簡言之，美國1月整體物價通脹與去年12月相比維持不變，意味聯儲局短期仍未必有再度減息的必要。話雖如此，聯儲局主席鮑威爾周二及周三將會出席國會聽證會，屆時他亦可能會就最新的經濟形勢變化以及貨幣政策路徑發表評論。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，3月減息的機率只有8%；而6月減息的機率則為52.5%，意味着可能要下半年才會恢復減息。

富國銀行高級經濟師Tim Quinlan亦指出，美國政府的關稅政策同樣也會對通脹構成影響。他指出，最近的數據表明，對關稅的擔憂已經「令經濟失去了一些動力」。據該行的經濟模型分析，最新一輪的關稅提案，甚至有機會為美國經濟帶來一些滯脹壓力。他提醒，除了實質政策外，市場對政策的預期已經足以左右經濟行為。

企業消息方面，有傳Meta本周開始會再度於全球範圍內裁減績效不佳的員工，同時加快招募機器學習（Machine Learning）工程師，似乎要為進一步推進AI模型研發做準備。另外，受DeepSeek風暴衝擊的英偉達（Nvidia），據傳正在加速下一代AI伺服器晶片GB300 NVL72的研發。

Roblox遭SEC調查 另外，遊戲公司Roblox正遭到美國證券交易委員會（SEC）的調查，惟未知道具體調查的項目。該公司此前曾遭沽空機構狙擊，聲稱該公司誇大部分經營指標，包括用戶數目及上線時間等。

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