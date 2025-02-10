資金避險 大行紛估現貨金衝3000關

踏入2025年，金價重拾升勢，不少基金和著名投資者都向外宣稱已增持黃金，且愈來愈多分析唱好現貨金價將可達每安士3,000美元。有分析員表示，期貨金上周收報每安士2,887.6美元，較現貨溢價達95點子，反映市場對更廣泛的美國關稅、本周公布的美國通脹數據等存在擔憂，都令資金流入黃金避險。

「富爸爸」增持比特幣 知名投資理財暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎在社交媒體表示，已增持比特幣和黃金，更指擁有黃金和比特幣比儲蓄美元更明智、更安全。事實上，他已多次警告，今年會有史上最大的股市崩盤出現，或導致大量失業。

資產管理公司荷寶投資管理（Robeco）則透露，其多元資產投資組合已經減持股票，並增加黃金和美元的配置。因為看到全球貿易額放緩通常與美元走強、金價上漲及美國國債價格升勢和股市下跌同時出現。其中，美元長期強勢恐削弱美國跨國企業的外部競爭力，並且可能成為企業盈利的阻力。

即使金價再度攀升，但仍獲多間外資投行持續追捧。高盛早前維持對2026年第二季金價將達每安士3,000美元的預測，但近日又指，在美國政策變動的不確定環境下，金價短期內或有力上試3,000美元關。花旗於上周亦上調金價短期目標，3個月目標價由每安士2,800美元上調至3,000美元，但6至12個月目標預測維持3,000美元，全年平均價展望由2,800美元上調至2,900美元。

不過，光大期貨分析師趙復初籲投資者勿過分樂觀，雖然他也預計2025年黃金價格有望突破3,000美元每安士，但指出市場需要注意近期黃金交易所買賣基金（ETF）與期貨持倉存在量價背離的迹象。即黃金ETF持倉出現逢高減磅，這可能為金價回調埋下伏線。