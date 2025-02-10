港股投機味濃 專家：須提防調整

港股上周五創去年10月10日後高位，恒生指數並重上21,000關，成交額更突破2,400億元，形勢似乎一片大好。然而，美國總統特朗普已預告，計劃在本周宣布對多個國家實施對等關稅，令市況蒙上陰霾。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，投資者打算本輪入市，就要有心理準備市況會調整。

郭表示，成交走在市道的前頭，顯示資金入市態度積極，本周恒指有機會挑戰更高水平。可是恒指從本月低位19,764點，已累積升逾1,300點，從1月低位更升逾2,400點，故他呼籲投資者要小心「因為升得快，都好可能跌得快」。

美銀建議增持中資股 同時他指出，本輪升勢的投機味濃，主要由內地人工智能（AI）導致科技股重新定價所造成，全個股市側重升一兩個板塊。尤其部分科技股已累積不少升幅，高追着實不宜。故他未能看得太好，暫料恒指在21,300至21,500點間窄幅上落。

外資方面，本輪似乎對中資股充滿興趣。美國銀行策略師預計，美國股市在2025年初停止持續上漲後，其領先優勢將繼續消退。該行更建議增持中國股票，因為預計貿易和科技戰不會升級。高盛則強調，中國的政策周期已過渡到實施階段，細節和行動對穩增長和支持企業獲利至關重要，並將推動股市進一步上漲。

內地券商中信建投指出，從宏觀層面看，2月處於宏觀經濟數據和政策真空期，預計後續內地政策將以穩健為主，財政和貨幣政策雙雙發力。內地重量級會議敲定於3月4日及5日登場，屆時政府工作報告以至政策預期，將成為市場的重要指引方向。

中證監推動企業增回報 適逢中證監主席吳清近日召開投資者座談會，表示要牢牢把握中小投資者佔絕大多數的基本市情，持續加強與各類投資者溝通，及時回應投資者關切；將進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不斷健全投資者保護長效機制，明顯要增強投資者對資本市場長期高質發展的信心。