安聯貿易憂關稅累加墨衰退

美國總統特朗普上任後不久隨即發動關稅戰。貿易信用保險公司安聯貿易估計，目前美國提出的對華關稅將使中國國內生產總值（GDP）增速在今年損失0.1個百分點，明年損失0.3個百分點；而墨西哥和加拿大，今、明兩年間GDP損失可能介乎1.5至兩個百分點，甚至可能會陷入經濟衰退。

事實上，美國目前已給予一定的寬限期予墨、加兩國，關稅措施延遲一個月實施，為談判及潛在的妥協提供更大空間。相比之下，對中國的關稅則沒有寬限期，這亦意味中美之間的衝突將更直接。

恐礙華出口額4446億 安聯貿易估計，將會有230億至570億美元（約1,794億至4,446億港元）的中國出口受到影響，佔中國整體出口的0.7至1.7%，具體而言取決於貨幣貶值幅度（預計最多不超過3%），以及企業吸收成本上升的能力。

另外，假如美國全面實施10%的進口關稅，可能威脅新興市場價值800億美元的出口，且貿易逆差較大的國家（如越南、印度、泰國、馬來西亞）可能成為主要打擊對象。一些國家已積極應對，例如印度提前削減進口關稅，而另一些國家可能受益於貿易轉移效應。

不過，關稅的連鎖效應對於那些高度依賴美元計價債務的國家（如埃及、哥倫比亞、秘魯、智利、墨西哥）構成巨大挑戰。政策制訂者可能會透過財政措施、貨幣調整和外匯干預等方式來應對關稅衝擊，但要完全抵銷其綜合影響將十分困難。

更重要的是，假如對墨、加兩國的25%關稅倡議蔓延至歐洲，可能導致2025至2026年間歐元區和美國的GDP增長率皆下降近一個百分點，歐洲的製藥、機械設備和汽車產業將受到最大衝擊。由於特朗普致力於縮小美國對歐洲的貿易逆差，將使雙方談判更加困難。

儘管如此，安聯貿易預計各方仍會達成一些協議，促成一場可控的貿易戰，而資本市場已開始初步反映此可能性。