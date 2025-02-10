產經

工信部：3電訊商接入DeepSeek

DeepSeek迅速崛起，震撼全球。 DeepSeek迅速崛起，震撼全球。
DeepSeek迅速崛起，震撼全球。
儘管美國關稅大棒正不斷狙擊，但內地經濟前景以至國內資產吸引力，在代表人工智能（AI）實力壯大的國產模型DeepSeek崛起並聲名大噪的助攻下，輕易突破重重圍堵。中國工信部透露，3大電訊商已全面接取DeepSeek開源大模型，名單還在擴大。
朋友圈名單持續擴大
綜合報道，繼智雲健康(09955)、金蝶國際(00268)、金山雲(03896)、吉利汽車(00175)、東風集團(00489)控股股東東風汽車、零跑汽車(09863)等多家中資企業主動與DeepSeek深度融合之後，連內地基礎電訊商亦全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放，可見DeepSeek的朋友圈將處於有增無減的階段。
雷諾擬重啟與鴻海談判
更重要是，AI世界競賽的軌迹隨時顛覆，中方有望繞過AI技術層面美國政府施加的限制。雖則試圖打破美國科技巨頭壟斷地位仍為時尚早，但一直擁有的技術優勢已遭外界重估，AI與美企綑綁式一起的時代正面臨更多挑戰者。市傳加拿大政府建議各部門在政府設備上限制使用DeepSeek。
為免受國產AI技術的突擊，美企勢加強AI模型升級，台灣的鴻海集團等廠商被視為取得更多訂單的受惠者。隨着日本上市大型車廠日產（Nissan）和本田（Honda）的合併談判破裂，持有日產36%權益的法國車廠雷諾（Renault）的注意力似乎重投鴻海身上，據報將重啟與鴻海談判。
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