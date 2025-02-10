新春效應 內地通脹0.5%

生產物價上月續挫2.3% 連跌逾兩年 農曆新年的季節性因素帶動價格上漲，今年開局首月內地居民消費價格指數（CPI）按年升幅擴至0.5%，為去年9月以來最大升幅，略高於市場預期的升0.4%，但消費熱潮未能改變工業淡季的定律，同月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅維持在2.3%，連跌28個月。物價低迷與美國加徵關稅雙重壓力夾擊下，節後中國經濟面臨提振需求的任務將更為艱巨。

中國國家統計局昨公布，受新春節慶因素影響，1月份CPI漲幅無論按年或按月均見擴大，按月由12月的持平改為上月的升0.7%，漲幅創下去年2月後高位。

家用器具按年降價3.5% 當局首席統計師董莉娟解釋，服務及食品價格為拉動CPI轉升的主因，其中，服務價格大升0.9%，亦為近一年高位，食品價格亦漲1.3%，各佔CPI總漲幅五成多及三成多。

撇除食品和能源價格的核心CPI繼續上漲，1月按月升0.5%，為去年2月後最勁；按年亦增0.6%，重返去年6月高位。

不過，內媒統計顯示，上月CPI按月升幅雖然擴大，但較過去10年的春節月份平均漲幅仍低0.3個百分點左右。信用評級機構東方金誠研究發展部總監馮琳認為，這或顯示消費需求不足現象仍較明顯。今年春節提前至1月底，比去年的2月偏早，春節錯期效應逆轉，本月CPI按月有機會由升轉跌。

民生銀行首席經濟學家溫彬也坦言，內地居民辦年貨的效應發酵，疊加多地氣溫下降影響農產品生產與儲運，才推動豬肉及鮮菜價格於1月按月止跌回升，分別增加1%及5.9%。即使新春長假期間居民消費熱情較高，疊加新一輪「以舊換新」啟動，家用器具的價格按月升幅僅維持在0.4%，按年跌幅甚至加大至3.5%，伴隨長假結束，旅遊、餐飲、電影等消費將降溫，加上去年同期的高基數，他預計CPI按年漲幅或小幅回落。內地券商華泰証券相信，後續通脹回升的持續性，還看內地財政政策的發力程度。

反映上游生產物價的PPI方面，1月按月跌0.2%，降至去年9月後低位。董莉娟表示，因受長假及低溫天氣等因素影響，房地產、基建項目部分停工，建材等需求回落，導致黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價下降0.9%，非金屬礦物製品業亦跌價0.6%。在煤炭供應保障有力下，電廠存煤較充足，煤炭開採及洗選業價格下降2.2%；國際原油價格上行，帶動國內石油相關產業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲4.5%。

惟溫彬提醒，未來受全球需求趨弱影響，全球大宗商品價格預計將整體回落。節後產業逐步復工復產，增量政策漸進顯效，市場供需將邊際修復，疊加「搶出口」持續，料推動內地工業品價格按月回升，PPI按年跌幅有望收窄，但要走出負值仍需時間，特別是美國總統特朗普帶來的經貿環境不確定因素正在大增。

經貿環境影響消費信心 馮琳續指，外貿環境變化對內地消費信心造成影響，今年內地經濟能否擺脫低物價局面，主要取決宏觀促消費政策的加碼力度等。

內地CPI走勢 內地PPI續疲 新春節慶刺激各種消費需求