華資本市打AI牌 美股陷進退兩難

正當美國總統特朗普上場後，在全球貿易關稅問題上咄咄逼人，中國出奇制勝，資本市場成功開打人工智能（AI）牌，引發市場重新評估中國資產及科技業的投資價值。

過去一年多靠AI概念不斷衝頂的美國股市，面對來自中國初創企業的勁敵，高估值搖搖欲墜之際，股市繼續衝高有難度，更要面對部分資金轉而流入中國資本市場的分流效應，但放手讓美股大幅調整，並不符合特朗普的強美元及重建美國製造等一系列施政需要，處境進退兩難。若未來數月中國資本市場成功起航，凸顯開放金融業的機遇，相信也能為中方在與美博弈上增添談判籌碼。

春節假期間，中國初創公司推出的AI大模型——DeepSeek成功憑開放原始碼及低廉高效兩大特色搶灘，港股成功藉這波AI概念，恒生指數已重上21,000點樓上，大市成交再次突破兩千億元，形勢轉好；A股假期後開局3個交易日累計亦報升，多家投資銀行明言DeepSeek概念顯示中國的創新能力，有助引發中國股市價值重估潮，吸引外資回流。

眾所周知，疫後美股持續牛氣，2022年底曾現波動，就由AI企業OpenAI推出生成式AI（Generative AI）來為科技股帶出新主題穩住，並催生去年的大牛市，美股估值高得令人透不過氣。正當大家都估計，今年美股避不過大調整之際，特朗普在大選勝出，其放寬監管及強美元主張，又為近季美股帶來了特朗普行情。

之不過，中國初創企業推出的DeepSeek，為美國AI產業帶來兩大疑問。其一是DeepSeek開源式做法，有勢奪取全球AI技術發展的主導權，其二是DeepSeek的低成本與高效，令人反思美國科企花盡「千金」來搞AI資本開支，以及高價搶購AI晶片的做法的可持續性。雖然，最新美國幾家大型科企的資本開支預算都繼續「爆錶」，圖派定心丸，可面對市場出現更便宜更吸引的開發AI選擇，投資者是否願意繼續追捧估值超高且回報現變數的美國科技股，卻是另一回事。

有理由相信，DeepSeek的出現只是開端，未來中國初創企業將帶來更多類似「DeepSeek」的技術突破，而走的技術共享開放路線，更有望反過來引領AI潮流，為中國資本市場帶來再一次科技熱潮（主題由過去的電子商貿、平台經濟，過渡至如今的AI）。面對供應過剩、出口受阻的中國汽車業，亦有望藉着汽車智能化，推動新的換車升級潮，並加強中國汽車及科技產業的國際競爭力，抵銷來自美國的關稅衝擊，資本市場開動，也將有利化解內房及地方債等問題。

中國打出這張AI牌，美國必然會作反擊，除了千方百計禁企業用中國AI軟件及停供高端晶片外，美國科企亦需要加快將技術產品推陳出新以維持競爭力。這場AI競賽才剛開始，但有利的形勢正由西方轉向東方，相信苦於面對美國關稅政策、強美元及技術霸權的亞洲與新興經濟體，都樂見中國市場再現起色，為區域經濟發展和對抗美國逆風帶來希望。