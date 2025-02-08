專家點評：家辦點只管理財富咁簡單

家族辦公室的概念近年興起，家辦主要為高淨值家族提供綜合性財務管理和其他專業服務的機構。核心目的是協助家族保值和增值財富，實現家族的長期財務和非財務目標，並確保家族資產及理念能夠傳承到後代。家辦的服務範圍相當廣泛，涵蓋投資管理、財務規劃、稅務和法律諮詢、遺產和信託規劃，以及家族治理和教育等領域。

傳遞家族文化價值觀 家辦可分為兩大類型，單一家辦為單一家族設立，專為該家族成員提供財富管理和其他相關服務。目標是根據該家族的獨特需求和願景，制訂個性化的財富管理策略。聯合家辦由獨立第三方擁有並營運，旨在為多個家族提供服務。這種模式允許不同家庭共享資源和專業知識，降低成本並提高服務效率。

市場上很多家辦均以財富傳承為重點，當然這也無可厚非，因為財富是維持家族生活質量的重要條件。透過設立家辦，除進行投資作保值增值外，也可作為傳承教育的重要途徑，讓下一代學習財務知識如資產配置、投資管理、風險控制等，記錄家族歷史，傳遞家族文化與價值觀。鼓勵年輕一代參與家族使命的制訂，培養責任感和歸屬感，推動家族內部的團結與合作。

另一方面，成立家族信託，有助理順家族治理，訂明規矩，例如「不准離婚或婚外情」，違者將面臨喪失分享財產權益，有助約束後代行為。又例如鼓勵家族繁衍及積極進修，有新成員的家庭或考獲高等學歷的家族成員，可獲家族信託提供獎勵，也屬家族價值觀可以傳遞的訊息。

處理各式各樣的家族需求，積極溝通是首要條件，家辦顧問亦不僅是進行產品銷售或投資管理，更需要耐心聆聽，並與專業團隊協作，才可滿足新時代富裕家庭各方面需求。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）