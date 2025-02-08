行業剖析：內地軟件產業料隨AI起動

DeepSeek引發國產大模型熱潮，撼動美國人工智能（AI）產業的壟斷溢價。雖然美方或因而加強科技圍堵，以及模型的成本、效能等仍有待驗證，但中資科技股價值得以重估，支撐起近期港股表現。AI主題趨向廣泛，除了國產半導體、AI智能設備周期、軟件服務等，醫療及汽車工業應用亦值得注視。

近日華為公布2024年銷售收入超過8,600億元人民幣，按年增長22%，並已重返制裁前收入水平。Couterpoint數據顯示，華為於去年第四季重奪內地智能手機市場銷量排行榜首。

中軟受惠華為鴻蒙生態 今年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙操作系統，舊款產品亦將逐步完成原生鴻蒙升級。預計在消費電子以舊換新補貼政策支持下，有助華為鞏固龍頭地位。華為將參與3月初的世界移動通訊大會（MWC）預告有關5G-A與AI的融合應用，市場預料或會發布通訊大模型。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）