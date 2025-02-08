行業剖析：內地軟件產業料隨AI起動
DeepSeek引發國產大模型熱潮，撼動美國人工智能（AI）產業的壟斷溢價。雖然美方或因而加強科技圍堵，以及模型的成本、效能等仍有待驗證，但中資科技股價值得以重估，支撐起近期港股表現。AI主題趨向廣泛，除了國產半導體、AI智能設備周期、軟件服務等，醫療及汽車工業應用亦值得注視。
近日華為公布2024年銷售收入超過8,600億元人民幣，按年增長22%，並已重返制裁前收入水平。Couterpoint數據顯示，華為於去年第四季重奪內地智能手機市場銷量排行榜首。
中軟受惠華為鴻蒙生態
今年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙操作系統，舊款產品亦將逐步完成原生鴻蒙升級。預計在消費電子以舊換新補貼政策支持下，有助華為鞏固龍頭地位。華為將參與3月初的世界移動通訊大會（MWC）預告有關5G-A與AI的融合應用，市場預料或會發布通訊大模型。
個股方面，可留意中國軟件國際(00354)。公司作為華為多條業務線的核心合作夥伴，料可受惠於鴻蒙OS滲透率提升，以及軟件生態加速發展，雲業務和汽車業務有望穩定增長。
中軟現價對應16.9倍的2025年預測市盈率，低於企業管理系統（ERP）同業金蝶國際(00268)，以及A股上市的華為生態系統合作夥伴軟通動力及潤和軟件。隨着鴻蒙生態發展，AI代理（AI Agent）應用加快下，有利估值擴張，阻力位6.8元。
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