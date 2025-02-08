二手蝕讓：花園城劈至376萬沽 5年貶值24%

近日細價樓交投稍為回升，惟樓價未見有支持，集中蝕讓貨才有成交。沙田花園城原則兩房單位，累減逾百萬元，終以376萬元沽出，逾5年帳面貶值約24.8%。

美聯陸學恩表示，上述為屋苑1期雅芳苑中層D室，實用面積約324方呎，去年最初叫價480萬元，近日降價至400萬元，再減24萬元售出，累積減幅約21.7%，呎價約11,605元。據了解，原業主於2019年買入，帳面虧蝕124萬元。

海景花園兩房僅呎售6587元 晉誠地產姚頌溏指，屯門海景花園6座高層A室兩房戶，實用面積約589方呎，原業主因換樓，減價37萬元沽貨，獲外區上車客以388萬元購入，呎價約6,587元，逾5年帳面損失92萬元，單位貶值約19.2%。

馬鞍山二手交投增多。中原張義強稱，迎海2座高層C室一房戶，實用面積約534方呎，議價後以755萬元售出，呎價約14,139元。原業主持貨約6年，帳蝕約78萬元。

拍賣場上亦錄成交，忠誠拍賣昨售出兩伙，包括油麻地俊逸豪園低層A室連露台兩房銀主盤，實用面積約375方呎，獲4組客爭購，終以453萬元拍出，搶高約13.8%，呎價約12,080元，較估價仍低約13.2%。同場拍出大坑勤屋高層戶，由遺產承辦人推出，成交價1,320萬元。

比墅賣1688萬 14載輸530萬 此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報138.34點，較農曆新年前跌約0.14%，下跌3個星期，但今年累升約0.51%。

豪宅蝕幅更大。中原黃達雄表示，大埔比華利山別墅1期銀池道單號屋，累減262萬元，連雙車位以1,688萬元易手，呎價約8,875元，原業主持貨近14年帳蝕約530萬元，貶值約23.9%。該行陳沛堯指，清水灣傲瀧9座中層A室四房戶，連車位及租約以2,548萬元沽出，逾6年半帳面蒸發703萬元。