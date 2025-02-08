Coasto上樓書 提供93伙最細207呎
市區現樓新盤醞釀推出，宏安地產(01243)鴨脷洲惠風街項目Coasto，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網。
項目為一座樓高23層住宅，提供93伙，一房戶佔逾五成。該集團執行董事程德韻稱，單位實用面積207至478方呎，預計短期內以現樓形式推出。該公司營業及市務總經理黃文浩指出，項目基座設商舖及會所，大部分兩房面向香港仔避風塘方向，享海岸景致。
WHITESAND COVE部署本月標售
華懋集團銷售總監封海倫指出，旗下西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE最快下周上載樓書，部署本月招標發售，項目暫錄約500至600個查詢。至於旗下西半山大學閣，昨招標售出第2座11樓B室雙套房四房戶，實用面積1,584方呎，成交價7,400萬元，呎價約46,717元。
英皇國際(00163)副主席楊政龍稱，今年主力推出半山般咸道28號項目，提供117伙，實用面積約400至1,400方呎，視乎市況適時推出。至於壽臣山洋房項目壽臣山15號、屯門洋房項目畔海採惜售策略。香港仔澄天早前經已交樓，近日不乏成交。
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