Coasto上樓書 提供93伙最細207呎

項目為一座樓高23層住宅，提供93伙，一房戶佔逾五成。該集團執行董事程德韻稱，單位實用面積207至478方呎，預計短期內以現樓形式推出。該公司營業及市務總經理黃文浩指出，項目基座設商舖及會所，大部分兩房面向香港仔避風塘方向，享海岸景致。