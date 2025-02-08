新盤逾4千伙今季推
涉最少10項目 啟德海灣1期料下月批滿意紙
農曆新年後，一眾發展商推盤步伐愈趨積極，全港多區新盤部署首季亮相。據統計，市場上有至少10個樓盤，涉及逾4,000伙，有機會於本季內推出市場，全新盤及餘貨盤部署群起出擊，當中不乏具規模的大型項目，遍布各區，一手推盤潮勢必重臨。
市區項目快將以現樓形式登場。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，集團與會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展啟德海灣第1期，預計3月可獲批滿意紙，屆時以現樓形式作新一輪銷售，或推出針對短成交期的新付款辦法。
十四鄉項目將有新消息
會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，該盤住客會所提供逾65項設施。而集團旗下住宅項目，今年已售出100伙，套現逾10億元。中國海外地產董事總經理游偉光指，市場多個新盤即將開售，相信整體樓市會變得熱鬧。
去年「賣樓王」新鴻基地產(00016)，部署首季推售3個樓盤，共涉約1,890伙。新地代理執行董事陳漢麟稱，除了正軟銷的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，西貢十四鄉西沙路發展項目第1A期，提供781伙，有望季內展開銷售，預計下周有進一步消息公布，目前樓書及示範單位準備得如火如荼。
同系北角海璇II昨招標售出第1座7樓B室，為實用面積1,164方呎三房戶，成交價3,960萬元，呎價約34,021元。屯門NOVO LAND第3B期銷售量達600伙，預計於今年第二季入伙。
Victoria Blossom或登場
普遍發展商對今年樓市走勢看俏。長實集團(01113)首席營業經理郭子威稱，本港已進入減息周期，儘管樓價表現或有波動，惟相信整體市況會平穩發展。集團營業部副首席經理楊桂玲指，啟德跑道區的Victoria Blossom為今年集團「重頭戲」，項目第1期提供307伙，有機會於今季登場。
同系的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，部署短期內推全新一批單位，或有加價空間。該期數項目於去年10月至今累沽301伙，套現近40億元。連同第1期計共套現約148億元。
九龍城盤兩周內命名
多家發展商昨日趁中原地產舉行新春團拜時，透露首季的推盤計劃。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，旗下部門今年的頭炮盤為九龍城南角道項目，提供約313伙，將於一至兩周內公布命名。該盤主打一至兩房戶。旺角利奧坊‧首隅可望於今年中入伙。
他相信，樓市最壞時間已過，樓價已經見底，料今年錄輕微升幅。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳認為，市場預計減息持續，配合放寬樓按成數，將重啟換樓鏈需求。樂風集團投資管理總監梁鎮峰指，對今年樓市走勢審慎樂觀，料市區盤樓價今年可錄5至10%升幅。
此外，九龍建業(00034)市務及銷售部助理總經理陳淑芳指，旗下西營盤半山名滙，涉111伙，計劃於今季以價單形式推出。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：