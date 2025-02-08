新盤逾4千伙今季推

涉最少10項目 啟德海灣1期料下月批滿意紙 農曆新年後，一眾發展商推盤步伐愈趨積極，全港多區新盤部署首季亮相。據統計，市場上有至少10個樓盤，涉及逾4,000伙，有機會於本季內推出市場，全新盤及餘貨盤部署群起出擊，當中不乏具規模的大型項目，遍布各區，一手推盤潮勢必重臨。

十四鄉項目將有新消息 會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，該盤住客會所提供逾65項設施。而集團旗下住宅項目，今年已售出100伙，套現逾10億元。中國海外地產董事總經理游偉光指，市場多個新盤即將開售，相信整體樓市會變得熱鬧。

同系北角海璇II昨招標售出第1座7樓B室，為實用面積1,164方呎三房戶，成交價3,960萬元，呎價約34,021元。屯門NOVO LAND第3B期銷售量達600伙，預計於今年第二季入伙。

同系的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，部署短期內推全新一批單位，或有加價空間。該期數項目於去年10月至今累沽301伙，套現近40億元。連同第1期計共套現約148億元。

九龍城盤兩周內命名 多家發展商昨日趁中原地產舉行新春團拜時，透露首季的推盤計劃。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，旗下部門今年的頭炮盤為九龍城南角道項目，提供約313伙，將於一至兩周內公布命名。該盤主打一至兩房戶。旺角利奧坊‧首隅可望於今年中入伙。

他相信，樓市最壞時間已過，樓價已經見底，料今年錄輕微升幅。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳認為，市場預計減息持續，配合放寬樓按成數，將重啟換樓鏈需求。樂風集團投資管理總監梁鎮峰指，對今年樓市走勢審慎樂觀，料市區盤樓價今年可錄5至10%升幅。

陳漢麟稱，NOVO LAND第3B期銷售量達600伙。 郭子威（右）透露，Blue Coast II短期內會加推新一批單位。左為楊桂玲。 韓家輝稱，旗下部門蛇年推6個新盤，涉近4,000伙。