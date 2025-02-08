簡訊一覽
●廣汽集團(02238)1月汽車產量11.63萬輛，按年跌26.13%；同月銷量9.84萬輛，按年跌25.41%。
●美圖公司(01357)預期，按非國際財務報告準則，集團截至去年底止年度之經調整後淨利潤可能錄按年增長約52至60%，主要得益於人工智能技術驅動的核心業務「影像與設計產品」收入實現快速增長。
●時代集團(01023)預期，截至去年底止6個月將錄得虧損介乎約6,000萬至7,500萬元，2023年同期賺約5,355.4萬元。
●IGG(00799)預期，2024年度將錄得約5.8億元左右的淨利潤，按年大增約700%。
●北京首都機場(00694)宣布，董事會昨已批准虧損彌補方案，即據中國公司法及公司章程的相關規定，從任意盈餘公積中動用29.9億元（人民幣‧下同），以完全彌補截至2023年底的累計虧損，方案有待股東會批准。同日公司發盈警，料截至去年底止年度錄淨虧損介乎約13.5億至16.5億元，按年收窄約2.9至約20.6%。另股權披露資料顯示，景順資產管理於2月4日在場內增持該股89.8萬股，每股均價2.8296港元，持股量由5.98%增至6.03%。
●金管局公布，於1月底，香港的官方外匯儲備資產為4,215億美元，與去年12月底持平，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。另中國人民銀行聯同金管局上月宣布人民幣貿易融資流動資金安排，其中金管局昨向銀行發通函，邀請有意參與的銀行向當局表達意願和所需額度，並在2月28日正式啟動安排。
●中國時尚品牌SHEIN力爭今年在倫敦首次公開招股上市（IPO），惟據外媒報道，在阻力不斷增大的情況下，該企將其估值下調至約500億美元（約3,900億港元），比2023年的融資價值低近四分之一。
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