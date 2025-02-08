●金管局公布，於1月底，香港的官方外匯儲備資產為4,215億美元，與去年12月底持平，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。另中國人民銀行聯同金管局上月宣布人民幣貿易融資流動資金安排，其中金管局昨向銀行發通函，邀請有意參與的銀行向當局表達意願和所需額度，並在2月28日正式啟動安排。

●中國時尚品牌SHEIN力爭今年在倫敦首次公開招股上市（IPO），惟據外媒報道，在阻力不斷增大的情況下，該企將其估值下調至約500億美元（約3,900億港元），比2023年的融資價值低近四分之一。