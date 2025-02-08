印度5年首減息0.25厘

印度央行（RBI）貨幣政策委員會昨於議息會議後，新任行長Sanjay Malhotra宣布，將基準利率下調0.25厘至6.25厘，符合市場預期，並為近5年來首度減息。印度盧比昨於亞洲時段靠穩，兌每美元曾報87.447；印度孟買指數（SENSEX）收報77,860點，跌197點或0.25%。

該央行預計，2025財年印度消費物價指數（CPI）為4.8%，2026財年料放緩至4.2%；又預計2025財年實際國內生產總值（GDP）增長6.4%，先前預測為6.6%；2026財年預計GDP增長率為6.7%。談及經濟狀況，該央行稱，印度外圍領域仍具韌性，核心指標維持強勁；又指過去數年外匯政策高度連貫，央行目標維持秩序及穩定，而不以降低市場效率為代價。

加密幣商Bybit當地完成註冊 另一方面，加密貨幣交易所Bybit表示，已成功在印度金融情報單位（FIU-IND）完成註冊。作為此過程的一部分，Bybit已妥善支付罰款，並積極解決和處理之前的監管問題，進一步展現其對透明度及在印度市場維持最高標準的堅持，強調認真對待在印度市場的合規義務，致力在遵循當地監管框架。