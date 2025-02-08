Expedia上季多賺逾倍 復派季息 股價曾升17%

美國上市的網上旅遊平台Expedia公布，截至去年底止第四季度淨利潤2.99億美元，按年升1.24倍；經調整後每股盈利錄得2.39美元，優於市場預期的2.07美元，按年升39%；收入31.84億美元，按年升10.28%，勝市場預期的30.7億美元。公司宣布恢復派發季度現金派息，每股派息40美仙。季績公布後，其股價周五美股早段曾升17.74%。

集團預計，2025年總預訂量和收入增長在4至6%之間，與2024年持平；除息、稅、折舊及攤銷（EBITDA）利潤率預計將擴張0.5個百分點。集團又提到，將繼續最佳化成本結構以提高效率，並在戰略領域進行再投資，而人工智能（AI）技術將成為推動增長的重要驅動力。

亞太地區國際需求強 季績顯示，上季總預訂額達244.22億美元，按年增長12.68%；住宿預訂總額上升12%，其中酒店預訂增長14%；B2C（企業對消費者）和B2B（企業對企業）預訂量增幅均擴大5個百分點，至分別增長9%和24%，情況超乎預期地佳，主要受惠於海外旅遊需求強勁，以及其核心消費者品牌和B2B業務增長。事實上，季內國際需求強勁，特別是在亞太地區，在消費業務中，Brand Expedia、Hotels.com及Vrbo均實現預訂增長。

而以去年全年計，集團總預訂額達1,109.21億美元，收入136.91億美元，按年增幅均逾6%，截至去年底忠誠度計劃的全球活躍會員增長7%。

是次集團宣布恢復派發股息，翻查資料，該企對上一次派發季股已是2020年9月3日（每股0.34美元），一定程度反映集團業務經營已完全走出疫情影響，業務全面重納正軌。