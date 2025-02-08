英國樓價創新高 月彈0.7%超預期

英國樓價再創新高，根據當地大型按揭公司Halifax樓價指數報告，今年1月樓價按月升0.7%，高於市場預期的升0.2%，也較去年12月的跌0.2%轉勢；按年升幅則由12月的3.4%收窄至上月的3%，雖然是去年7月以來最低升幅，但一般住宅平均價格在上月底已累計升至29.91萬英鎊（約290.39萬港元）的紀錄高位。

該按揭公司按揭主管Amanda Bryden說：「新住宅的按揭貸款需求強勁，並顯著增長。隨着印花稅新例實施日期迫在眉睫，部分購房需求明顯來自急於在3月底前完成交易的首次置業者。」雖然對於許多潛在買家來說，負擔能力仍然是挑戰，加上地緣政治不確定性和消費者信心減弱，但其他關鍵指標對房地產市場仍然相當有利。

其中，英倫銀行日前就一如市場預期減息四分之一厘，但削今年經濟增長預測一半至0.75%。央行行長貝利表示，尚不清楚經濟疲弱是由需求還是供給導致，可是英國勞動力市場正在降溫，緊縮貨幣政策正在起效，通脹率回歸目標水平得益於經濟疲軟，央行未來將會「逐漸」和「謹慎」對待減息。

德工業產出5個月最傷 歐洲經濟亦不見起色。其中歐洲最大經濟體德國去年12月的季調後工業產出，按月跌2.4%，較市場預測的跌0.6%更壞，為近5個月以來最大跌幅，令到生產指數跌至2020年中的最低位。不過，貿易方面未見太壞，去年12月德國出口額增長3.4%至1,317億歐元，進口增4.5%至1,111億歐元。總結2024年，出口總額跌1.3%至1.55萬億歐元，進口跌3%至1.31萬億歐元，貿易順差2,412億歐元（約1.95萬億港元）。

法貿易逆差縮至6553億 法國貿易亦見逆差收窄，在2024年底錄810億歐元（約6,553億港元），相較2022年的紀錄1,626億歐元大幅改善。

綜合分析認為，德法近期出口做好，部分原因為進出口商因怕美國關稅而提前出貨。然而，德國工業產出數據連續兩年不濟，生產總量仍低於疫情前一成，暫時未見到任何原因會回升。歐元兌美元昨日大致穩定於1.0387水平。