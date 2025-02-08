IMF促日本削財赤 免債息降至負值

日本央行去年起加息，令國內融資成本也緩慢上升。國際貨幣基金組織（IMF）指出，日本的公共債務負擔成為發達國家中最高，並警告隨着天災風險加劇和社會保障成本持續上漲，日本有必要開始制訂明確計劃和政策來降低赤字、改善財政狀況，否則國債孳息率有機會降至負值。

料2027年達中性利率 IMF報告指出，目前首相石破茂領導的政府在國會代表比例為少數，面臨着政治壓力，令政府赤字面臨很大的擴張風險。該組織預測，今年日本基本赤字將按年稍為擴大0.1個百分點，至國內生產總值（GDP）的2.2%。

日本經濟雖然錄得增長，但中美關係緊張，日本正需要加大支出，以加強國防需求，亦要為提高出生率等一系列需求擴大支出。日本財政部上月估計，若年度GDP為3%，加上通脹2%，到2028財年，日本的債務償還成本將比2025財年大增25%。IMF則預測，今年日本國債規模將佔GDP的232.7%。

IMF日本事務負責人Nada Choueiri表示，現時日本應對衝擊的空間有限，故有需要現在規劃如何找到空間來滿足財政支出需求和不增加赤字。同時，「若不希望4、5年之後國債孳息率變成負數，日本政府現在就必須為國債孳息率上升做好準備。不過，若日本央行慢慢地調升利率，應該可以暫時解決這場危機。」

她對日本央行逐步實現利率正常化的做法表示支持，並強調靈活和依賴數據的重要性，預測日本央行今年可能再度加息，2027年底利率將達到中性水平，估計在一至兩厘範圍。

數據方面，去年12月日本實質家庭支出按年增加2.7%，為去年7月以來首次，並遠高於市場預期，強化日本央行進一步加息的可能性。

日圓曾創逾8周高位 日圓匯價受加息預期提振，兌每美元昨日高見150.96，創逾8星期高位。其後稍為回軟，曾報151.77，每百日圓兌港元曾報5.1319。

日本股市昨日下跌，日經平均指數挫279點或0.7%，以38,787點收市。本田與日產合併談判告吹後，本田挫0.2%；日產則被指會考慮台灣鴻海集團的收購計劃，股價漲7.4%。總結全周，日經指數累跌785點或1.9%。

另外，據報軟銀集團接近敲定以2,600億美元的估值向OpenAI投資400億美元，取代微軟成其最大金主，首筆款項最快春季到位。