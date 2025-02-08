亞馬遜7800億谷AI

本季業績指引失色 股價早段受壓 正當DeepSeek橫空出世令人反思人工智能（AI）的投資成本之際，雲計算的先行者亞馬遜拋出比Meta和Alphabet更進取的資本開支預算，指引今年會豪擲1,000億美元（約7,800億港元），以「捕捉一生人一次的AI機遇」，但由於本季業績指引未如理想，股價與Alphabet和微軟一樣在績後捱沽，周五早段曾挫3.14%，報231.33美元，想必也驅使全球各路資金重新思考美股估值。

以上科企對「資本開支」的界定範圍不同，亞馬遜用的是現金流報表上「購置物業和設備」，沒有減去「出售物業和設備和補貼的所得」，即只計花錢出去的部分。

然而，大趨勢仍是AI軍備競賽白熱化，亞馬遜今年資本開支會繼續超越「美股7雄」中其餘3家大撒幣搞雲計算設施的企業——微軟、Meta和Alphabet。但論幅度，對比去年激增57.4%至829.99億美元，本年增幅已降至20.48%，比Meta和Alphabet克制（微軟財政年度止於6月，暫時未知下年計劃）。

雲計算上季經營溢利漲48% 行政總裁賈西表明，上季的資本開支絕大部分用於AWS（亞馬遜網絡服務，即雲計算部門）的AI相關項目，「這也頗能代表2025年」。跟微軟、Alphabet一樣，他也強調現有設備未能追上市場需求，指晶片和電力供應制約了AWS提供服務的能力，預期情況下半年會有所改善。

其實AWS業務增長動力不俗，上季收入287.86億美元，按年升18.93%，仍快過集團平均，經營溢利按年升48.34%至106.32億美元，繼續是AWS撐起集團盈利的格局，經營溢利率更按年擴大7.32個百分點之多，達36.93%，全年收入增速達18.5%，比2023年快5.19個百分點。

AWS上季斬獲的新合約來自美國陸軍、軍工巨頭諾思諾普格魯曼、Reddit、PayPal和日本航空等，DeepSeek的大模型亦有在Amazon Bedrock「上架」，方便他人開發AI應用。賈西亦相信，更低廉的AI工具會促進應用。

零售本業方面，上季網店及實體店收入按年分別升7.1%及8.17%，至755.56億美元及55.73億美元，以集團收入側重北美，某程度印證美國上季消費市道暢旺。集團上季總收入按年升10.49%至1,877.92億美元，勝預期，純利按年升88.29%至200.04億美元。

券商仍看好 撐可抗貿戰 亞馬遜指引本季收入1,510億至1,555億美元，以中間值計按年升6.93%，指強美元會削去增長1.5個百分點，經營溢利140億至180億美元，以中間值計年升4.52%，兩項指引連上限都差過預期。不過，美銀證券維持目標價於255美元，指晶片供應增加會推動增長，其專注平價、賺平台費的電商模式能應付貿易戰的衝擊。

美大型科企資本開支急增