葵青碼頭吞吐量10年縮43%

和記港口葵青吞吐量

和記港口去年多賺1.7倍 不過，深圳鹽田港和惠州港的吞吐量去年升10.97%至1,520.3萬個標準箱，起碼創2008年之後的新高，帶挈和記港口信託去年吞吐量終止兩年跌勢，回升4.79%，並使去年內地收入升11.94%至90.9億元、總收入增長8.76%至115.67億元，以及純利飆升1.78倍至6.49億元。

要留意是，去年下半年業績非常強勁，收入按年升14.63%至62.5億元，稅後溢利漲68.23%至13.55億元。一般相信，中國廠商期內趕緊在特朗普提高關稅前把貨物出口至美國，更有廣東廠商表明先囤在美國再算。

和記港口則指，上季對美出口強勁下，全年對美吞吐量升14%，但市場愈益預期美國經濟增長將會降溫，消費信心去年12月已因特朗普上台的不確定性而下降，預期歐盟和美國對中國貨加徵關稅會損害中國產品的需求，所幸新的海運聯盟本月生效，鹽田港會成為華南的樞紐。

近期成為新聞熱點巴拿馬港口並不歸屬和記港口信託管轄，但公司指，紅海危機上季持續擾亂全球海運。