葵青碼頭吞吐量10年縮43%
長和(00001)旗下新加坡上市的和記港口信託公布的數據顯示，旗下葵青貨櫃碼頭的吞吐量去年再跌6.36%至710.2萬個標準箱，比2014年的峰值低43.46%，對比2008年也低21.88%。
以上令人唏噓的數據，涵蓋和記港口獨營的4號、6號、7號、9號（北）碼頭，以及與中遠海運港口(01199)合資的8號碼頭。如是者，公司去年香港收入跌1.53%至24.76億元。
和記港口去年多賺1.7倍
不過，深圳鹽田港和惠州港的吞吐量去年升10.97%至1,520.3萬個標準箱，起碼創2008年之後的新高，帶挈和記港口信託去年吞吐量終止兩年跌勢，回升4.79%，並使去年內地收入升11.94%至90.9億元、總收入增長8.76%至115.67億元，以及純利飆升1.78倍至6.49億元。
要留意是，去年下半年業績非常強勁，收入按年升14.63%至62.5億元，稅後溢利漲68.23%至13.55億元。一般相信，中國廠商期內趕緊在特朗普提高關稅前把貨物出口至美國，更有廣東廠商表明先囤在美國再算。
和記港口則指，上季對美出口強勁下，全年對美吞吐量升14%，但市場愈益預期美國經濟增長將會降溫，消費信心去年12月已因特朗普上台的不確定性而下降，預期歐盟和美國對中國貨加徵關稅會損害中國產品的需求，所幸新的海運聯盟本月生效，鹽田港會成為華南的樞紐。
近期成為新聞熱點巴拿馬港口並不歸屬和記港口信託管轄，但公司指，紅海危機上季持續擾亂全球海運。
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