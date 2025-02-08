登輝：中美貿易戰影響微
美國升級貿易戰影響全球經貿格局，主要業務為代工生產咖啡機等家用電器產品的登輝控股(01692)，其行政總裁陳偉明稱，現時集團絕大部分收益來自歐洲，截至2024年上半年，來自歐洲地區的收益佔比為89.5%，美國僅1.1%，認為中美貿易戰對集團影響微乎其微，未來將密切留意相關的政策轉變，亦會審慎管理現金流，並持續擴張銷售地區以分散風險。
上半年訂單量理想
陳氏表示，今年上半年訂單量理想，歐洲市場亦有所復甦，對全年銷售持正面看法；又指若人民幣進一步貶值，將會有助減輕集團成本壓力。集團去年推出第四代全自動咖啡機，有助進一步擴充產品線，提供具價格競爭力的高端產品。目前產品的零售價介乎300至900歐元。
開拓市場分散風險
集團目前主要業務在歐洲市場，他坦言，雖然目前歐洲市場仍有較大發展潛力，但會持繼擴大不同市場份額，實現不同地域客戶群的多元化，並分散地緣風險。近年集團亦開展南美以及中東市場，並計劃今年將涉足內地市場。
他又提到，集團將按工業4.0標準優化營運流程，提高營運效率，及新質生產力，預期將於2025年內完成現有自動化項目；集團早年已完成產能擴充，目前僅使用70%的產能，相信短期內毋須擴充產能。
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