合生創展傳獲淡馬錫子企7.8億貸款
中資房企資金周轉的消息不斷，市傳合生創展集團(00754)獲新加坡主權財富基金淡馬錫子企的一億美元（約7.8億港元）短期貸款，用於債務再融資，有機會緩衝償債壓力。同時，不少內房股上月銷情好轉，或為財困房企帶來更多喘息空間。
外媒報道，合生創展獲Seatown Holdings提供一筆短期貸款，規模約一億美元，料於今年11月底或12月初到期，或用於近年購買香港物業的未償還貸款部分。房企到位資金向來靠融資及銷售，若融資環境改善，加上銷售轉向恢復，可望為正推行債務重組的房企避開再違約風險。
世茂融創1月銷售額升
反觀財力雄厚的同業積極出手投地，房地產研究機構克而瑞的數據顯示，上月重點監測的30家房企單月投資拿地總金額接近638億元，按年激增1.86倍。在北京、上海、深圳及杭州等核心城市密密推出優質地塊的情況下，龍頭房企競爭激烈，分別在本港及深圳上市的華潤置地(01109)及招商蛇口單月拿地金額，就分別高達124億元及126億元。
值得留意是，多幅土地拍賣出現溢價率超過20%的地皮，最高溢價率更高達71%。惟克而瑞認為，整體來看，房企投資信心的修復，還有待樓市加快回暖，即使上季一線城市和熱點二線城市樓市表現突出，但全國性的樓市回溫還未出現。
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