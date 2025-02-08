合生創展傳獲淡馬錫子企7.8億貸款

外媒報道，合生創展獲Seatown Holdings提供一筆短期貸款，規模約一億美元，料於今年11月底或12月初到期，或用於近年購買香港物業的未償還貸款部分。房企到位資金向來靠融資及銷售，若融資環境改善，加上銷售轉向恢復，可望為正推行債務重組的房企避開再違約風險。