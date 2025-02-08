內地舊換新或奏效 首月CPI增幅望擴至0.4%

農曆新年效應能否拉升中國上月居民消費價格指數（CPI）通脹率，將於周日揭曉，分析普遍預料，內地消費品「以舊換新」繼續發力下，今年開局首月CPI按年升幅有望擴大至0.4%，惟價格壓力同樣未減，內地消費者變得謹慎，全年要擺脫低物價局面在於樓市復甦、外貿環境。

澳新銀行發表報告指，留意到上月28日至本月4日的內地新春長假期間，消費溫和復甦。整體重點零售和餐飲企業銷售收入按年增4.1%。受惠「以舊換新」支持計劃，家電及其他數碼產品銷售額於假期首4日已按年升一成。

然而，該行指，價格表現仍面臨壓力，假日期間內地人均消費支出約1,351.3元人民幣，按年僅多1.2%。從農曆新年假期消費可見，消費者仍舊謹慎，低通脹壓力可能也持續存在，料2025年CPI通脹率年平均值為0.3%，政策挑戰在於釋放高儲蓄家庭的消費潛力。

荷蘭國際集團（ING）銀行預料，1月份CPI按年或升0.4%，比去年12月的0.1%升幅擴大，當中食品價格通脹受到農曆新年的影響而上升，但由於價格競爭激烈，非食品價格可能回軟。

在華營商的外資企業品牌，可能考慮到同業價格競爭問題而削減成本，更要為跨境高關稅而加快遷移生產線。上季利潤遜預期的德國體育用品商Puma，早於今年1月將推削減成本計劃，行政總裁Arne Freundt表示，公司在美銷售的鞋類產品之中，從中國採購比率已由過去三成降至目前約一成，旗下美國市場愈來愈依賴越南及印尼。

Ralph Lauren內地收入漲逾20% 不過，奢侈服飾品牌Ralph Lauren公布，截至去年12月28日第三財季淨利潤按年增逾7%至2.97億美元，其中，亞洲地區經營利潤增25.87%至1.36億美元，該地區收入亦增13.5%，尤其是來自內地市場的逾兩成升幅所帶動。