華黃金儲備萬六億破頂

美財長踩中國經濟失衡 將消化部分美關稅 世界兩大經濟體再次埋身開打貿易戰，美國不打算手下留情，新任財長貝森特踩多腳，形容中國是史上最失衡的經濟體，更大說風涼話：「料產能過剩的中國將會消化相當一部分美國關稅」。面對來勢洶洶的貿易戰，中國人民銀行連續第3個月「囤」金避險，上月底止手握黃金儲備達7,345萬安士，創新高，價值突破2,000億美元大關，達2,065.34億美元（約1.61萬億港元）。

1月外儲規模升 人幣穩 中國國家外匯管理局數據顯示，今年1月底止外匯儲備規模約3.2萬億美元，按月回升66.79億美元，增幅為0.21%。單月淨增持黃金16萬安士，比去年12月淨增持量大減近半。昨由官方開出的人民幣中間價報7.1699兌每美元，雖為兩周低位，但無損在岸價下午4時半企穩7.2889收市，據報國有大行續通過掉期交易籌集美元，並在即期市場投放足夠流動性，以助穩人民幣匯價。

遠在地球另一方的貝森特不甘示弱，直言美國將繼續奉行強勢美元政策，卻不希望其他國家通過本幣貶值來操縱貿易。在他眼中，目前有些國家積累龐大貿易盈餘、沒有自由貿易體系，可能是匯率所致，也可能是相關國家壓低利率的結果。

他又點評中國經濟，指出「現時處於嚴重衰退中，正在經歷通縮，並試圖通過出口來擺脫困境。」對於中方穩經濟策略，他表明不允許這樣；反而對自家美國貨幣政策，他卻不發表任何評論、不會有任何批評，甚至稱與美國聯儲局主席鮑威爾彼此之間不太了解，直至早前一頓早餐時間，雙方進行一場極具建設性的會面，就相信鮑威爾在貨幣政策會正確行事。

現階段中美貿戰會否加快出拳，仍屬未知數，滙豐環球研究報告指，不排除雙方達成取消加徵關稅協議的可能性，但亦有可能進一步升級貿易緊張局勢。該行估計，假設70%的關稅成本將由美國進口商承擔，10%額外關稅或令中國國內生產總值（GDP）增長減0.3個百分點。

市場估中國有籌碼反擊 荷蘭國際集團（ING）銀行認為，內地關稅的反制措施下周一起實施，加上對外資企業展開反壟斷調查等舉措，僅屬溫和但帶有一絲威脅的報復行動，可見中方態度小心謹慎仍避免「反枱」，但一旦談判破裂亦有籌碼反擊美國的實際經濟利益，綜合來看，估計中方仍希望達成協議。

撇除針鋒相對的反制措施，野村證券相信，中國政府或會捍衞人民幣兌美元匯率、不太允許人民幣大幅下滑，同時尋找方法提振內需，尤其是消費需求，以抵銷出口潛在衝擊，意味中國應對特朗普2.0的戰略正在成形。如果特朗普進一步大幅提高關稅，料中國將再次利用出口退稅工具來減輕對出口商打擊，惟出口退稅政策的規模或低過2018年，並更具針對性，故維持今年內地出口零增長的預測；人行減息方面，則料由首兩季各減息一次，放慢步伐到第二及四季出手。

各界關注中國如何應對貿戰影響