美上月非農增職遜預期 道指曾升近百點

美國1月份新增非農業職位由去年12月經上修的30.7萬個，大跌至14.3萬個，差過市場預期。勞工統計局強調，加州山火和其他地區的惡劣天氣並無明顯影響。

不過，考慮到去年月均新增非農職位也從18.6萬個，向下修訂至16.6萬個，上月的表現亦不算太過落後，且最新失業率意外跌至4%，跟物價相關的平均時薪，按年漲幅未如預期下跌，而是維持在4.1%。

儘管2月密歇根大學消費者情緒指數初值意外跌至67.8的7個月低，保德信固定收益直言，上月就業數據反映美國經濟保持強勁，聯儲局會繼續按兵不動。芝商所FedWatch工具則顯示，交易員押注最快6月減息0.25厘，並無明顯變化，10年期美國國債孳息率曾度重上4.5厘。

平價AI iPhone或下周登場 美股3大指數周五早段反覆，道指曾升92點，報44,840點；標指曾升17點，報6,101點；納指曾升70點，報19,862點，惟其後均回軟。現貨金高位徘徊，每安士高見2,878.33美元。

企業消息方面，據報蘋果公司（Apple Inc.）最快下周披露iPhone SE改版，預計採用14系列的設計，取消厚邊框和Touch ID Home按紐，並會搭載自家數據機（modem）晶片，也支援Apple Intelligence，定價500美元以下，以便與中檔的Android機競爭。該股早段曾跌1.07%。

特斯拉（Tesla）上調貴價車型Model X美國入門價5,000美元或6.25%之際，中國乘聯會數據顯示，其上月中國銷售按年跌11.5%，落後比亞迪和小米等眾多本地品牌，股價升1.66%。

GTA開發商股價飆逾14% 開發《俠盜獵車手》（GTA）的遊戲公司Take-Two Interactive（TTWO），上季遊戲收入按年僅升2.88%，廣告收入則跌26.18%，拖累總收入按年微跌0.47%，虧損擴大36.68%至1.25億美元，本季訂單指引亦差過預期。

然而，由於公司重申GTA 6今年秋季推出，並會在今年推出《四海兄弟︰故鄉》和《邊緣禁地4》，股價飆14.65%。