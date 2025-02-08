滙控艾橋智或加薪至1.45億
滙豐控股(00005)現任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）自去年上任後，即採取多項措施提升營運效率，包括裁員、重新評估積效、退出非核心市場營運等。最新消息指，滙控正考慮將艾橋智的固定薪酬削半，主要是因應英國此前修改規定允許更高比例的薪酬來自浮動績效獎勵，而新計劃擬提供價值高達1,500萬英鎊（約1.45億港元）的薪酬方案，意味潛在總薪酬或增加41%。
據報，目前艾橋智的基本薪金為137.6萬英鎊（約1,330萬港元），外加價值170萬英鎊（約1,644萬港元）的額外固定薪酬津貼。此外，他還有權獲得最高相當於基本薪金215%的年度獎勵（最多約2,860萬港元）和最高相當於薪金320%的長期服務獎金（最多約4,258億港元），加上相當於基本薪金10%的退休金津貼（即約13.3萬港元），艾橋智現時薪酬最高約為每年1,057萬英鎊（約1.02億港元）。
大摩估RoE成業績重點
媒體引述滙控發言人指，艾橋智新的薪酬方案仍未敲定，將於本月19日公布全年業績時公布細節。另一方面，消息指滙豐亞太區全球銀行業務主管馬智萍（Christina Ma）將離職，集團正重組業務，以控制成本。
投行摩根士丹利發表的研究報告指出，本港銀行股即將公布2024年業績，預計滙控的業績重點將專注於維持股東權益回報率（RoE）能力方面，預計貸款增長將繼續低迷，資產收益率因利率下降而面臨壓力，但部分被香港存款利率下降所抵銷；預計財富和交易收入將出現部分季節性疲弱，但仍將較去年同期強勁；預計集團公布業績時，將宣布進一步進行回購，並料在2025年第一季業績公布前完成20億美元回購；另料將在精簡業務時概述進一步的成本和資本效率詳情。
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