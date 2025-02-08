滙控艾橋智或加薪至1.45億

據報，目前艾橋智的基本薪金為137.6萬英鎊（約1,330萬港元），外加價值170萬英鎊（約1,644萬港元）的額外固定薪酬津貼。此外，他還有權獲得最高相當於基本薪金215%的年度獎勵（最多約2,860萬港元）和最高相當於薪金320%的長期服務獎金（最多約4,258億港元），加上相當於基本薪金10%的退休金津貼（即約13.3萬港元），艾橋智現時薪酬最高約為每年1,057萬英鎊（約1.02億港元）。

投行摩根士丹利發表的研究報告指出，本港銀行股即將公布2024年業績，預計滙控的業績重點將專注於維持股東權益回報率（RoE）能力方面，預計貸款增長將繼續低迷，資產收益率因利率下降而面臨壓力，但部分被香港存款利率下降所抵銷；預計財富和交易收入將出現部分季節性疲弱，但仍將較去年同期強勁；預計集團公布業績時，將宣布進一步進行回購，並料在2025年第一季業績公布前完成20億美元回購；另料將在精簡業務時概述進一步的成本和資本效率詳情。