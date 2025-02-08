中芯破頂倒跌2% 大行嗌沽

晶圓代工存降價壓力 中芯股價昨日早段升至49.15元的歷史高位後遇沽壓，午後曾回落至45.2元，收市報46.65元，跌2.61%。然而，滙豐認為該股僅值35元，調高目標價只是因為晶片國產化有利提升公允的市帳率，現價完全沒有反映產品減價壓力和甚不明朗的盈利前景。正如本報周一報道，滙豐強調成熟製程產能沒有足夠需求消化，並以台灣聯華電子的業績會作為參照。

該行估算，今年22/28納米製程產能會升6%、40/45納米升16%、55/65納米升11%，80/90納米亦升8%（均屬貢獻中芯七成多收入的所謂「12吋晶圓」），況且中芯的產能也會擴張17.9%，比聯電狠很多。

近期電視、智能手機需求有望改善乃補貼（以舊換新）及關稅的影響，實際需求恐怕並未回穩。此外，工業和汽車方面的晶片未脫險，亦有自設晶片廠的半導體公司提到電源管理晶片（PMIC）未有復甦迹象，對代工廠是利淡信號。

滙豐直言，本年晶圓代工業的增長絕大多數歸台積電所有，二線廠商繼續要苦於產能過剩。中國廠商應該會再稍為調整價格，好讓產能利用率高於八成，以當前產能過剩，客戶沒有誘因去簽長約給廠商鎖定利潤。