太古地產預警去年轉蝕8億

瑞銀削多隻地產股目標價

太地解釋，這主要反映公司期內並無如2023年度的一次性大型出售收益等所致。業績倒退亦源於投資物業公平值預計虧損去年擴大43%至63億元，不計它的經常性基本溢利也預計降逾10%至65億元，主因財務支出淨額上升和香港辦公樓租金收入減少。

千億投資計劃承諾67% 太地發言人強調投資物業公平值乃非現金性質，不會對營運現金流或股東應佔基本溢利構成任何影響，亦不會影響公司每年股息以中單位數幅度增長的能力。

儘管香港零售市道經營環境仍具挑戰，但發言人指，公司旗下香港商場在截至去年底止，保持100%出租率。同時亦留意到深圳「一簽多行」等積極的復甦迹象。香港辦公樓方面，太古廣場租用率為95%，太古坊租用率為93%，優於同區水平。

另外，太地於2022年提出的1,000億元投資計劃，目前就約67%的投資計劃作出承諾，包括內地7個新投資項目正在興建當中，其中4個項目預計將於2026年起落成，將為公司提供額外收入來源。