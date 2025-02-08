DeepSeek料成A股催化劑 增外資流入

內地A股3大指數昨日全線做好，DeepSeek帶動人工智能（AI）概念股延續升勢。滙豐環球研究表示，DeepSeek的成功，將被視為中國在科技及創新領域不斷增強的實力，有望帶領市場重新評估及外資資金流入增加，中國與新興市場之間的估值差距將縮小，現有約20%折讓，外國資金流入將回升，去年美國大選以來已流走約72億美元，料進一步流出空間有限。

滬綜重返3300 深市漲1.75% 滬綜指重返3,300點關，收報3,303點，揚33點或1.01%；深成指收升182點或1.75%，報10,576點；深圳創業板指數漲53點或2.53%，報2,174點，滬深兩市成交合共1.96萬億元人民幣，是去年12月中以來最高。總結本周3個交易日，滬綜指累升53點或1.63%；深成指揚420點或4.13%；創業板指數升110點或5.36%。

德意志銀行早前也提到，中國的技術成就被投資者低估，DeepSeek像中國經濟的「史普尼克時刻（Sputnik Moment）」，其知識產權得到認可，投資者將會為中國的主導地位買單，預計中國股票的折價將會消失。由於政策向支持消費傾斜等因素，相信中國企業的盈利能力會帶來驚喜。

中證監18措施支持資本市場 另邊廂，中國證監會發布關於「資本市場做好金融『五篇大文章』的實施意見」，從8部分，共18條措施做好資本市場，例如支持優質科技型企業發行上市，當中包括境外上市公司回歸A股；完善科技型上市公司併購重組、股權激勵等制度；將符合條件的指數基金等權益類公募基金納入個人養老金投資範圍；擴大保險資金開展長期股票投資試點範圍等。

中證監新聞發言人周小舟稱，要逐步構建引導私募創投基金「投早、投小、投入長期、投硬科技」生態，近年私募股權創投基金投向新興產業規模佔比持續上升，目前在投項目逾10萬個，在投本金逾4萬億元人民幣。另金融監管總局公布，試點保險公司可將中長期資產配置為目的，開展投資黃金業務試點，投資黃金帳面餘額合計不超過上季末總資產的1%。