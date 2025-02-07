行業剖析：華促消費政策保車市增長

內地於2025年擴大汽車報廢更新支持範圍，合資格車主換購新能源車可獲補貼兩萬元（人民幣‧下同），購買兩升以下排量燃油乘用車補貼1.5萬元，補貼金額與2024年中提出的汽車以舊換新政策一致。

去年中提及的汽車以舊換新政策，帶動內地新能源車銷情，在汽車以舊換新中，購換新能源車的比例超過六成，相信政策延續將可惠及行業發展。此外，商務部等部門亦發布關於開展汽車流通消費改革試點工作的通知，以穩定和擴大汽車消費，並鼓勵優化汽車限購限行措施，探索逐步放寬或取消限購政策，同時促進二手車高效流通，相信今年將會陸續有政策出台以推動汽車銷量增長。

須降本增效改善利潤率 乘聯會表示，去年汽車行業收入按年增加4%至10.7萬億元，利潤按年下跌8%至4,623億元，利潤率為4.3%，低於下游工業企業利潤率6%的平均水平。

近年汽車價格戰或影響車企盈利，目前汽車的利潤率仍屬於偏低水平，內地車企必須降本增效，未來可繼續透過規模效應以控制成本。

內地汽車銷售持續增長下，歐盟於去年底向內地製造的電動車徵收關稅，近日特斯拉（Tesla）、寶馬、比亞迪、吉汽、上汽集團及汽車產業機構中國機電產品進出口商會向歐盟法院提出質疑，反對歐盟對中國製造的電動車加徵關稅。即使歐盟加徵關稅影響內地車企出口，但內地車企已將海外市場重點布局東南亞及中東市場，料內地汽車出口仍有增長空間。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）