板塊分析：平台經濟板塊望榮景重臨
全球宏觀環境延續複雜且不確定性加劇趨勢，中國面對內需不足且面臨通縮加劇風險等，「大力提振消費、提高投資效益及全方位擴大國內需求」已成為去年底多個對今年經濟部署會議的重點政策方向。
其中，平台經濟作為促進實體經濟與數碼經濟融合的重要載體，對促進創新創業、推動產業升級及培育發展新動力，以及進一步穩定就業、惠及民生及擴大內需等有重要作用。
目前內地平台企業數量及規模快速擴大，其業態發展亦日益多元化。不過，在有效促進經濟發展及推動技術進步等的同時，也面臨許多問題與挑戰。如業務同質化競爭、獲利模式不夠創新、國際市場開拓不足及監管規範有待改善等。
近年在消費增長放緩、市場出現結構性調整及政策環境較弱等影響下，平台經濟擴張速度亦放緩。連同特朗普上台後對華政策的不確定性等國際政治經濟變數下，特別是外資持股較多的平台經濟股更受影響，令市場總體情緒偏向謹慎。雖然部分企業業績基本面較穩健，且有積極的回購行動，但估值依然偏低。如騰訊控股(00700)年初加碼回購至15億元後，股價仍一度下跌，料相關股份或有見底信號，在風險穩定後具低位配置機會。
政策引領產業健康發展
此外，內地去年底一系列政策會議明確要進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，以及加大政策支持力度，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向一致性等，可望推動平台經濟總體健康發展，促進相關概念板塊回升。
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