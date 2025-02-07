板塊分析：平台經濟板塊望榮景重臨

全球宏觀環境延續複雜且不確定性加劇趨勢，中國面對內需不足且面臨通縮加劇風險等，「大力提振消費、提高投資效益及全方位擴大國內需求」已成為去年底多個對今年經濟部署會議的重點政策方向。

其中，平台經濟作為促進實體經濟與數碼經濟融合的重要載體，對促進創新創業、推動產業升級及培育發展新動力，以及進一步穩定就業、惠及民生及擴大內需等有重要作用。

目前內地平台企業數量及規模快速擴大，其業態發展亦日益多元化。不過，在有效促進經濟發展及推動技術進步等的同時，也面臨許多問題與挑戰。如業務同質化競爭、獲利模式不夠創新、國際市場開拓不足及監管規範有待改善等。