宏觀視野：AI加速普及改變產業格局

來自中國的人工智能（AI）模型DeepSeek讓全球市場震驚，加上貿易戰影響投資氣氛，半導體股一度重挫，但中長期而言，DeepSeek推出對於AI產業絕對是正面影響。

近日Meta及微軟公布季度業績，再度重申2025年的資本支出預測維持不變，顯示這些科技巨頭仍在持續投資AI及拓展這方面的投資，故無論是短期或長期，企業對AI硬件的需求仍只增不減。

DeepSeek帶動硬件需求 AI產業正逐步從基礎設施階段轉向平台階段，AI基礎設施雖仍具備長期投資價值，但較低的AI訓練成本將讓更多企業採用AI，從而帶動整體硬件的需求，而屬於高效的訓練模型對強大的晶片仍是不可或缺，故兩者的需求都是並存。雖然AI產業的競爭壓力趨向激烈，相信長線仍無阻相關股份上升趨勢，但科技硬件股短線可能有調整風險。

目前，聯儲局對美國經濟、企業盈利展望，以及勞動市場景氣都持正向看法，而對通脹仍持警戒態度，已暗示將維持目前利率一段時間。美國科技股最近雖受創，但預期特朗普將推行減稅及放寬監管政策，加上企業盈利增長與減息預期，都有利美股後市，上升勢頭未變，加上DeepSeek以低成本投入發揮高效運算，可望加快AI普及速度，有機會帶動硬件需求回升，建議逢低可布局科技股。

另外，市場對美國向多國展開關稅戰已不感意外，對於被制裁國家的國內企業，包括汽車、紡織品及電子產品等供應鏈，預期整體營運將受影響。特朗普政策吸引資金回流美國，加上美國經濟相對強勁及息差效應，美元將維持強勢，令新興市場股市受壓。

注視貿易戰事態發展 與此同時，特朗普開徵關稅，明顯地是要向國民展示及強化本土保護主義，但同時需要平衡內部反對聲音。若最後演變成全球貿易大戰，包括美國及亞洲等國的經濟增長都肯定受到負面影響。由於目前關稅政策正陸續實施中，影響程度尚未確定，相信各國後續將會與美國展開談判，未來需持續觀察事態發展，因應情況對投資組合作出調整。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊